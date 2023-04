Prípad chorej Editky: Matka chcela peniaze zo zbierok rozdať, zrazu je všetko inak! Pre TOTO zmenila plány

Mama malej bojovníčky po rozhodnutí súdu plná radosti uviedla, že časť vyzbieraných peňazí zostane pre Editku na jej rehabilitáciu a uhradenie s tým spojených nákladov. Časť peňazí musela vrátiť nadáciám a o zvyšku financií chcela hovoriť s portálom ludialudom.sk. Podľa vlastných slov by jej totiž svedomie nedovolilo, nechať si všetko. Z rozdávania peňazí však nateraz nebude nakoniec nič.

Medzičasom totiž síce Editka dostala ťažko vybojovaný liek, no VšZP podala voči rozhodnutiu súdu odvolanie. „ Ak by aj rozhodnutie súdu bolo zrušené, znamená to iba, že neboli splnené podmienky na vydanie neodkladného opatrenia. Neznamená to, že Editke nevznikol nárok na úhradu lieku,“ vysvetľuje mama dievčatka Monika. Avšak ráta aj s tým, že situácia sa môže ubrať aj iným, pre nich nepriaznivým smerom. „Môže to trvať mesiace a roky a ak by poisťovňa bola nakoniec úspešná, môžu požadovať náhradu ´ujmy´... pokojne aj od nás,“ uviedla. „Z tohto dôvodu, aj kde by sme naozaj veľmi radi pomáhali, sa pochopiteľne až do ukončenia všetkých súdnych záležitosti z vyzbieraných peňazí pre Editku nebudú nateraz rozdeľovať finančne prostriedky na iné výzvy,“ vysvetlila.

Dievčatku bola diagnostikovaná spinálno-muskulárna atrofia a jedinú nádej pre ňu predstavoval liek, ktorého cena je dva milióny eur. Ten má zabrániť tomu, aby jej ochabovali svaly. Poisťovňa jej ho však najskôr neschválila. Urobila tak až potom, ako Okresný súd Bratislava V v marci rozhodol, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí Editke liečbu uhradiť. Zolgensma alebo ako sa jej aj inak vraví ´živá voda´ jej bola podaná 12. apríla.

Poisťovňa sa však ešte predtým, ako bola Editke liečba podaná, odvolala. "Poisťovňa súdne rozhodnutie vo veci úhrady lieku Zolgensma rešpektuje a zrealizuje všetky potrebné kroky k jeho vykonaniu. Súčasne však využila možnosť podať opravný prostriedok," uviedli.