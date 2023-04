Dodávka stíhačiek F-16 nedorazí včas! Dôvod omeškania sa na Slovensku stáva folklórom: Kedy ich môžeme očakávať?

Archívne video:

Z dokumentov ministerstva obrany vyplýva, že Slovensko do roku 2024 nemusí disponovať základňou, ktorá by bola dostatočne pripravená na ich prijatie. Práce uskutočňované na leteckej základni Sliač nemajú byť dokončené a isté nie je ani to, či letisko vôbec pripraviť stihnú.

Rezort obrany sa bráni a tvrdí, že zverejnené informácie sa nezakladajú na pravde. „Na letisku prebieha množstvo projektov, ich dokončenie je prioritizované tak, aby v roku 2024 mohli Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky plnohodnotne využívať lietadlá F-16,“ reagovalo pre portál Ministerstvo obrany SR. Zástupcovia z generálneho štábu Ministerstva obrany si však podľa interných dokumentov, ktorými portál disponuje, nemyslia, že letisko Sliač by mohlo byť do roku 2024 pripravené.

Letisko nie je vo vhodnom stave, pomôcť by mohli spojenci

Vojenská letecká základňa aktuálne prechádza rekonštrukciou, ktorá je nutná z dôvodu bezpečnej leteckej prevádzky nových stíhačiek. Aktuálna úvaha počíta dokonca so scenárom, pri ktorom by boli nové slovenské stíhačky F-16 dočasne umiestnené v inej krajine. Ďalšia možnosť počíta s dočasným uskladnením strojov na Záhorí. Poverený minister obrany Naď potvrdil aj už spomínanú možnosť zahraničnej spolupráce. „Museli by sme zabezpečiť niektorú z okolitých krajín, ktorá by nám na istý čas ich parkovala,“ priblížil.

Naď iné možnosti nepripúšťa: Letisko Sliač bude pripravené

Podľa šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa by rekonštrukcia letiska Sliač nemala mať vplyv na termín dodania stíhačiek F-16. Naď vylúčil možnosť, pri ktorej by Slovensko stíhačky neprebralo. Rekonštrukcia leteckej základne je podľa Naďa len jedným z 33 realizovaných projektov. "Máme alternatívu jedna, ktorá je stále tá, že stíhačky pôjdu na letisko Sliač, pretože nie všetky z tých 33 projektov musia byť už dokončené vtedy, keď prídu stíhačky. Minimálne požiadavky, ktoré sú, chceme mať splnené v budúcom roku, aby stíhačky mohli fungovať," vysvetlil poverený minister.

Nedokončené veci, napríklad nepostavená skúšobňa motorov, by sa mohli riešiť v spolupráci s partnermi. Zároveň pripustil ďalšie možnosti, napríklad s využitím letiska Kuchyňa či ďalších podporných činností zo strany spojencov. Naď z aktuálne zlého stavu základne obvinil bývalú vládu Petra Pellegriniho. "Rozhodli o stíhačkách F-16, ale infraštruktúru na to absolútne nezabezpečili. Do úvahy treba brať aj to, že letisko Sliač je strategické letisko nielen pre nás, ale aj pre našich spojencov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. My musíme súbežne robiť projekt modernizácie a opatrenia, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine," skonštatoval.