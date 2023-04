Znížená DPH v kultúre a kreatívnom priemysle sa môže rozšíriť na ďalšie produkty

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Znížená DPH by sa mohla uplatňovať na oveľa širšie portfólio produktov a služieb, ktoré sa týkajú kultúry a kreatívneho priemyslu. Avizuje to Ministerstvo kultúry (MK) SR v súvislosti s poslaneckým návrhom novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Legislatívna iniciatíva predložená na májové rokovanie Národnej rady SR ráta so znížením DPH na desať percent napríklad v prípade lístkov do divadiel, kín či múzeí, audiokníh, časopisov či predplatného pre online periodiká.