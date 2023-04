Kurilovskej funkcia na policajnej akadémii visí na vlásku: Hľadá si už nové útočisko, zachrániť ju môže Pellegrini!

archívne video

Treba dodať, že Kurilovskej nebolo práve do reči po tom, ako na rokovaní výboru navrhol Roman Mikulec jej odvolanie. "Pán minister má právo dať akademickému senátu návrh a potom na základe toho právo pani prezidentke návrh na moje odvolanie. Ja som rektorka, čiže mňa odvoláva pani prezidentka. Je to jeho plné právo, no ja viem, že akademický senát plne stojí za mnou a ja v tomto momente nevidím dôvod vyvodzovať z tohto zodpovednosť. Môžete si to vysvetľovať ako chcete. Podľa mňa by bolo teraz zbabelé, aby som odstupovala," povedala šéfka akadémie po rokovaní výboru ešte 14. marca.

Aktualizácia 16:38 - návrh na odvolanie Kurilovskej bol doručený do paláca

Prezidentka Zuzana Čaputová už dostala návrh na odvolanie rektorky Akadémie Policajného zboru (PZ) Lucie Kurilovskej. Potvrdil to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. "Návrh ministra vnútra bol do Kancelárie prezidenta SR doručený v pondelok popoludní. Prezidentka sa s ním oboznámi," uviedol Strižinec.

Len 20-ročnej kadetke Michaele hrozia doživotné následky

Minister vnútra pritom už v týchto dňoch v médiách uviedol, že navrhne prezidentke Zuzane Čaputovej, aby Kurilovskú z postu predsa len odvolala. Prvého marca na brannobezpečnostnom výbore riešili viaceré veci. Hlavnou témou bolo, že pedagóg Vladimír Šeparnev na krúžku, ktorý bol zakázaný, postrelil 20-ročnú Michaelu. Jej pobyt v nemocnici stále trvá a situácia je o to komplikovanejšia, že jej hrozia doživotné následky.

"Boli porušené viaceré postupy. Dotyčný nemal byť na polygóne, nie je to priestor na to, aby tam bol vykonávaný strelecký výcvik, nemala tam čo robiť ostrá munícia," komentoval Mikulec prípad študentky.

Kurilovská a jej budúca kariéra

Práve posledné udalosti zrejme veľmi otriasli dôveryhodnosťou voči samotnej Kurilovskej, keďže sa proti nej postavil už aj minister, no samotná, ešte stále rektorka akadémie, sa môže objaviť v politike. Opäť. Už raz totiž figurovala na kandidátke strany Dobrá voľba, no teraz má podľa portálu Aktuality.sk namierené do strany Hlas-SD.

Zrejme vedie debatu s Pellegrinim

Rektorka podľa nich údajne diskutuje s predsedom Petrom Pellegrinim a mohla by sa objaviť na jeho kandidátke. Kurilovská však portálu nepotvrdila a ani nevyvrátila, či sa na takúto politickú dráhu nakoniec dá. Tlačové oddelenie strany dodalo, že Hlas je "otvorený všetkým, ktorí sa stotožňujú víziou strany". Hlas podľa všetkého v týchto dňoch aktívne rokuje s viacerými osobnosťami verejného života, ktorí by mohli kandidátku podporiť.

Kurilovská síce fungovala ako odborníčka Dobrej voľby, no keďže táto strana ako samostatný subjekt v nasledujúcich voľbách nebude vystupovať a rozhodla sa rokovať o spolupráci s Hlasom, nebolo by až tak prekvapujúce, ak by sa Kurilovská objavila na ktoromkoľvek z týchto brehov.