PREDPOVEĎ POČASIA: Máme dobré správy, konečne bude teplejšie! V týchto dňoch sa to začne lámať

Galéria fotiek (6) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Po mimoriadne upršanom víkende svitá na lepšie počasie, ktoré konečne začne pripomínať jar. Dažďových kvapiek si však podľa SHMÚ užijeme stále dosť. Zrážky by ale nemali byť intenzívne a poznačia skôr prvú polovicu týždňa. Stále ale treba rátať s ojedinelými búrkami. Od piatka by malo byť počasie ustálenejšie a víkend by mohol priať záhradkárom aj turistom.