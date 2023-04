SHMÚ upozorňuje na dážď i prízemný mráz počas najbližších nocí a rán

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - V južnej polovici východného a časti juhu stredného Slovenska je potrebné do utorkového popoludnia rátať so zrážkami. Vo výstrahe, platnej do 17.00 h, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na možný zvýšený úhrn, ktorý môže spadnúť sčasti aj v dôsledku búrok.