Brutálna vražda Anny (†54) v Leviciach: Obvinili jej 30-ročnú dcéru! Tragédii predchádzala hádka

Veľkonočnú nedeĺu poznačila v Leviciach tragédia. V jednom z bytov na prízemí našli telo 54-ročnej ženy. Polícia zadržala jej 30-ročnú dcéru. Matku troch detí mala zavraždiť práve ona. Brutálnemu činu mala predchádzať hádka a obvinená mala byť pod vplyvom alkoholu. Obvinená je pre obzvlášť závažný zločin vraždy. "Uznesenie o vznesení obvinenia zatiaľ nie je právoplatné. Vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony, aby spis mohol predložiť prokurátorovi s podnetom na vzatie obvinenej do väzby," uviedla polícia.

Pre televíziu Joj prehovoril aj brat zavraždenej Jozef. Ten bol ešte v piatok u sestry na návšteve. Keďže bola chorá a dlhodobo čerpala práceneschopnosť, pomáhal jej, kde sa dalo. "Ešte v piatok som jej prinesiel 100 EUR, aby si v sobotu nakúpili," povedal Jozef.

Tvrdí, že jeho sestra sa mu občas posťažovala, že dcéra pije. Popíjať mala aj v sobotu a vražde údajne predchádzala hádka. Jozef si to kladie za vinu. "Keby som nebol prišiel a nedal jej tých 100 EUR, možno by sa to nestalo," povedal. Jozef si totiž myslí, že práve za tie peniaze mohla dcéra piť alkohol. 30-ročná žena je momentálne v cele policajného zaistenia a polícia vyšetruje presné okolnosti vraždy.

