Nemáte radi šibačku a oblievačku? Prinášame vám skvelé tipy na jednodňový výlet na Slovensku

BRATISLAVA – Nepatríte k fanúšikom Veľkej noci a posledné, čo by ste chceli robiť je prezliekanie každú hodinu? Ak tieto slová vystihujú práve vás, nabaľte si niečo pod zub a vyberte sa na výlet. Na Veľkonočný pondelok mnoho pamiatok a atrakcií necháva brány otvorené a privíta hostí, ktorí nemajú radi tento sviatok.

Veľkonočné sviatky sa už pomaly chýlia k veľkému finále – Veľkonočný pondelok. Šibačov počuť na ulici a korbáče svištia vzduchom. Znejú tieto slová pre vás ako nočná mora? Nemusíte zostať doma a môžete sa vyhnúť tejto „veľkonočnej kalamite“. Pripravili sme si pre vás zopár tipov na výlety, či už na strednom, západnom alebo východnom Slovensku.

Západné Slovensko

Bratislava je najväčšie mesto Slovenska a v pracovné dni to tam aj tak vyzerá. Trúbenie áut, preplnené chodníky a ľudia ponáhľajúci sa neviem kam. Skúste jej dať šancu v tento sviatočný deň a neoľutujete. Predpokladáme, že na sviatky sa veľa ľudí poberie za rodinou, na víkendový výlet alebo dovolenku. Ak ste už v Bratislave dlhšie neboli, poprechádzajte sa v Starom meste, navštívte Bratislavský hrad a trošku prírody nájdete na Železnej studničke, ktorá je ako stvorená na piknik. Za návštevu stojí aj Kamzík, kde sa tesne pod vrchol dá dostať MHD a už len záverečných sto metrov si vyšliapete lesom alebo po asfaltke.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ak ste milovníkom prírody a turistiky, na svojom zozname zdolaných vrchov by vám mal pribudnúť Marhát. Nachádza sa v okrese Piešťany v pohorí Považský Inovec. Ide o 17 metrovú drevenú rozhľadňu. Týči sa v nadmorskej výške až 750 metrov nad morom a je z nej úžasný výhľad. "Zabijete" dve muchy jednou ranou. Ak sa rozhodnete pre výstup zvoliť východiskový bod Nitriansku Blatnicu, cestou uvidíte Rotundu svätého Juraja. Ide o kaplnku z 9. storočia a patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Ak nie ste nadšencom prechádzok, turistiky alebo pamiatok, určite vám v tieto studené dni pomôže horúca voda alebo masáž. Jedným z miest, v ktorom si na svoje prídu deti, ale aj ich rodičia ja Aquapark Trnava, kde počas Veľkej noci pre deti pripravili aj animačný program. Ďalším dokonalým miestom na odpočinok je Aquapark Senec, kde taktiež mysleli aj na veľkých a malých.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Stredné Slovensko

Aj stredné Slovensko ponúka veľa zaujímavých miest, ktoré môžeš navštíviť, či sa vyberieš na túru, prechádzku alebo okúpať. Zaujímavý pohľad na Kremnické vrchy sa vám naskytne z rozhľadne Lažtek, ktorá je vysoká 8,2 metra a nachádza sa pri obci Horné Pršany. Dostane sa k nej z obce, k ktorej vedie žlto označená turistická trasa. Cestou sa môžete dozvedieť aj nové informácie, keďže drevená rozhľadňa sa nachádza na trase Náučného chodníka. Ak budete mať ešte dosť síl, môžete sa vydať ďalej a dostanete sa k Čertovej hlave – zaujímavý prírodný útvar.

Galéria fotiek (7) Rio de Klin

Zdroj: TASR

Vždy ste sa chceli ísť pozrieť na sochu Krista Spasiteľa nad Rio de Janeirom? Nemusíte kupovať drahé letenky a stačí precestovať len pár kilometrov a k podobnej sa dostanete - Rio de Klin. Cestu ku krížu nájdete pomerne ľahko. Pod kopcom môžete nechať auto a ďalej si to už musíte vyšliapať. Nebojte sa, nebude to nič zdĺhavé. Čaká vás odmena v podobe nádherného výhľadu na Oravskú priehradu a Roháče. Ak budete mať šťastie a bude slnečné počasie, dovidíte až do poľského Zakopaného.

Pre milovníkov histórie a ľudových tradícií sme pripravili hneď niekoľko zaujímavých tipov. Ak sa nachádzate na Orave a nechce sa vám ďaleko cestovať, rozhodne navštívte Múzeum oravskej dediny, ktoré znázorňuje typické osídlenie a lazy, ktoré boli v minulosti v tejto oblasti. Vstupné je symbolické a majú otvorené aj počas Veľkonočného pondelka. Ak sa vám nechce cestovať až na Oravu, môžete ísť navštíviť jedno z najkratších dediniek na Slovensku – Čičmany. Leží v kotline Strážovských vrchov. Malebná dedinka patrí medzi svetové unikáty a je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR

Východné Slovensko

Medzi najnovšie atrakcie v tomto kraji patrí Chodník korunami stromov. Nachádza sa v srdci Pieninského národného parku a je dlhý viac ako 600 metrov. Po celej dĺžke tejto 32 vysokej stavby sa nachádzajú informačné tabule, ktoré ocenia najmä ľudia, ktorí sa radi vzdelávajú. Na konci trasy sa vám naskytne pohľad na štíty Belianskych Tatier, malebné Zamagurie a scenériu Pieninského národného parku. Pre tých najmenších si na Veľkú noc pripravili zaujímavý program a nudiť sa nebudú ani rodičia.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Doma sa nemusia nudiť ani nadšenci turistiky, aj keď veľké množstvo chodníkov je uzatvorených. Medzi jednu z najkratších túr vo Vysokých Tatrách patrí práve tá na Zelené pleso. Svojou náročnosťou patrí k stredne ťažkým. Odporúčaný východiskový bod je parkovisko pri Biela voda. Ďalej sa budete držať žltej turistickej značky a záver vás bude vítať horská Chata pri Zelenom plese, kde náročný výstup ukončíte sladkou bodkou na záver v podobe obrovskej buchty.

Galéria fotiek (7) Zdroj: gettyimages.com

Oddych po náročnom týždni alebo po celodennej túre môžu vaše nohy oddychovať v bazénoch AquaCity Poprad. Deti sa môžu vyšantiť a zbaviť sa nadbytočnej energie na vodných atrakciách. Rodičia si od nich oddýchnu vo wellnesse. Pre deti je pripravený bohatý animačný program, ktorý zachytáva aj veľkonočné tradície.

Veľa ľudí v posledných rokoch cestuje za architektúrou, atrakciami a zážitkami do zahraničia. Na Slovensku máme veľmi veľa zaujímavých miest, ktoré stoja za návštevu a možno ste ani nevedeli, že existujú. Objavujte Slovensko, od východu na západ a zas späť. Aký výlet sa vám najviac páčil? Rozhodli ste sa zostať na Veľkú noc doma alebo vaše kroky budú viesť na niektoré pekné miesto na Slovensku?