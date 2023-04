Maďarské fórum malo nereálne požiadavky a predčasne ukončilo rokovania s Alianciou

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Aliancia bola pripravená zmeniť názov strany, aby vyšla v ústrety mimoparlamentnému Maďarskému fóru (MF) v záujme spoločnej kandidátky do septembrových volieb. MF však neustúpilo zo svojich pôvodných podmienok a verejne ich odmietli. Skonštatovali to predstavitelia Aliancie na utorkovej tlačovej konferencii.

Podpredseda Aliancie Szábolcs Mózes zdôraznil, že sa s MF dohodli na obsahu, smerovaní strany a súhlasili aj so zmenou názvu na Aliancia-Maďarské fórum. "Ani to nestačilo, keď prišli s nereálnymi požiadavkami a predčasne skončili rokovania. Dali sme im východiskovú ponuku s tým, aby sme ďalej rokovali, ak je to potrebné, každý deň do sviatkov alebo aj potom. Ich odpoveďou bolo verejné odmietnutie," skonštatoval s tým, že líder MF Zsolt Simon napokon uprednostnil rokovanie so slovenskými stranami pred možnosťou širšej maďarskej kandidátky.

Video: Tlačová konferencia predstaviteľov strany Aliancia: Konkrétne dopady veľkej novembrovej daňovej revolúcie Igora Matoviča na samosprávy.

Problém s kandidátkou

Simon v utorok oznámil, že končí rokovania s Alianciou, keďže sa nevedeli dohodnúť na obsadení kandidátky. MF žiadalo v prvej 15-ke štyri miesta, pričom Aliancia ponúkala do 15. miesta len jedno miesto pre MF, čo označil za nekorektnú ponuku aj vzhľadom na súčasné preferencie MF a Aliancie. László Sólymos z Aliancie ozrejmil, že MF ponúkali dve miesta do prvej 20-ky. Mózes dodal, že prieskumy sú jedna vec a voľby druhá. Pripomenul, že Aliancia získala oproti MF úspechy v samosprávnych voľbách v roku 2022 a spomenul aj situáciu z volieb v roku 2020. "Ak to všetko zohľadníme, je otázne, čo je férová ponuka a čo nie," reagoval na Simona.

Do volieb pôjdu samostatne

Sólymos zopakoval, že Aliancia pôjde do volieb samostatne, no chceli sa dohodnúť s MF. Aliancia sa čuduje vyjadreniam Simona o ich radikalizácii, keďže ešte nedávno mu nič neprekážalo.

Sólymos tvrdí, že po neúspešných parlamentných voľbách v roku 2020 bolo prioritou, aby v ďalších voľbách postupovali maďarské strany spoločne na jednej kandidátke. "Výsledky prieskumu verejnej mienky Inštitútu Fórum nám ukazujú, že si to myslí aj 60 percent maďarských voličov na Slovensku," skonštatoval. Preto ho mrzí, že MF z počiatočných podmienok neustúpilo. "Rovnako ma mrzí, že túto dohodu nepodporovala ani najsilnejšia platforma Aliancie," uzavrel.