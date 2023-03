MIMORIADNE A je to tu! Odpáľte rakety na Bratislavu, stačia obyčajné: V ruskej televízii hovorili o odvete našej vláde

Polícia SR zdieľa na sociálnej sieti video s vysielaním ruskej televízie. V relácii moderátor prezentuje výsledky prieskumu, v ktorom sa ľudia vyjadrovali k tomu, ako by malo Rusko odpovedať na plán Veľkej Británie poslať Ukrajine rakety s ochudobneným uránom. Ako tvrdí, 90% percent opýtaných sa jasne vyjadrilo, že by rakety mali namieriť na Londýn. Len 7% by Britániu žiadalo, aby od svojich plánov upustila a 3% sú za žalobu na medzinárodnom súde.

Najšokujúcejšia pasáž však prišla potom. "Experti tvrdia, povedzme jednu raketu, nie jadrovú, ale obyčajnú, pošlime do centra Bratislavy, niekde, kde sedia všetci lídri tejto krajiny vrátane premiéra. Do centra napríklad Rigy, Varšavy, niekde inde. A potom im povedzme, že môžu prísť ďalšie. Začali by sa správať inak" zaznelo z úst moderátora odvolávajúc sa na názor expertov.

"Ruská federácia označila Slovenskú republiku za nepriateľský štát. Predstavitelia Ruska hovoria o obnovení systému spred roka 1997, čím Slovensku okrem iného prikazujú odchod z Európskej únie a NATO," upozorňuje Polícia SR. Rusko má naďalej na Slovensku svojich kolaborantov, ktorí sa usilujú o naplňovanie jeho záujmov a sú pre úspech ochotní spraviť čokoľvek, pripomína.