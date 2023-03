Kollár nebude podporovať zákon, len preto, že je v pláne obnovy: Zákon o krajinnom plánovaní so mnou nikto neprebral

Galéria fotiek (1) Boris Kollár

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - O zákone o krajinnom plánovaní so mnou nikto nerokoval, tvrdí predseda Národnej rady SR a Sme rodina Boris Kollár. Nechce podporovať zákon napriek svojim výhradám len preto, že je v pláne obnovy. Zákon, ktorý vo štvrtok parlament neposunul do druhého čítania, odmieta aj predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Hovorí o mimoriadne nekvalitnom návrhu. Uviedli to v diskusnej relácii TV Joj Na hrane.