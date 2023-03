Prepis jazdeného auta vám už čoskoro v peňaženke urobí prievan: Za výkon si priplatíte! Podrobný prehľad cien

Archívne video:

Aktuálna platná úprava zákona stanovuje cenu, ktorá sa vypočíta na základe vzorca: RP=Pkw x EKV pričom RP predstavuje výšku registračného poplatku, Pkw je sadzba poplatku za zápis vozidla podľa výkonu motora a EKV je ekologický koeficient vozidla. Výhody však pocítia hybridné a vodíkové autá, či autá s LPG/ CNG pohonom. Táto skupina aut bude mať po novom nárok na 50% zníženie poplatku, najmenej však môže klesnúť na 33 eur.

Galéria fotiek (5) Sadzby poplatku za zápis vozidla podľa výkonu motora

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Ak sa napríklad rozhodnete zakúpiť si jazdené auto s výkonom 103 kW, ktoré bolo po prvý krát úradne evidované v roku 2009 a jeho norma spadá pod Euro 4. V roku 2023 sa registračný poplatok môže vyšplhať do výšin. Registračný poplatok = 210 (103 kW) x 0,70 (Euro 4) = 147 eur. Podľa novej úpravy bude teda záležať aj na roku prvej registrácie vozidla a budú vozidla rozdeľované aj podľa toho, o aký druh paliva pri ich prevádzke ide.

Galéria fotiek (5) Ekologický koeficient vozidla (vľavo), Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku vozidla (vpravo)

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Úľavy vyhovejú milovníkom historických kúskov

Podľa nových pravidiel si však budú môcť vydýchnuť zberatelia historických skvostov, pričom registrácia tzv. „veteránov“, ktoré sú viac ako 40 rokov bez rozdielu paliva a ich dátum registrácie je skorší ako 31. 12. 1982, jeho ekologický koeficient bude vždy 0,10. Ekologický koeficient pre historické vozy bude teda najnižší zo všetkých kategórií, pričom odôvodnením má byť ich zriedkavá prevádzka, či historická a zberateľská hodnota.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Veteran Car Club Nitra

Pokiaľ nie ste milovníkmi histórie, ušetriť by ste mali aj pri registrácii nového auta

Pokiaľ máte chuť skôr na niečo tradičnejšie a o veterány či jazdené vozidlá záujem nejavíte. Potešiť by vás mali novinky aj pri registrácii čisto nového vozidla. Podľa nových pravidiel by práve moderné a ekologické autá mali predstavovať výhodu pri znižovaní registračných poplatkov. Ak teda máte v pláne zakúpiť si napr. benzínové vozidlo s rokom výroby po roku 2019 a štandardným výkonom 80 kWh registračný poplatok by vás podľa predošlého výpočtu mal stáť 9,9 eur. Táto hodnota sa však posunie na najnižšiu stanovenú hranicu 33 eur.