Na Slovensku máme nového MILIONÁRA: Tieto čísla mu zaistili rozprávkovú výhru! Šťastlivec získal aj nečakaný bonus

BRATISLAVA – Výherca, ktorému priamo z neba spadla nečakaná výhra musel byť radosťou bez seba. V nedeľu (26. 3.) sme sa dočkali ďalšieho šťastlivca, ktorý si domov odniesol viac ako jeden milión eur a za posledných tridsať rokov je už 75. tipujúcim, ktorý sa vďaka šťastným číslam stal milionárom. Aby nemal len jeden dôvod na radosť, s jackpotom mu do rúk dorazí aj nečakaný bonus.

Po nedeľnom žrebovaní výherných čísel hry LOTO sme sa na Slovensku dočkali ďalšieho milionára. Šťastlivec z Nitrianskeho kraja si domov odnesie neuveriteľnú výhru vo výške 1 008 435,9€ a za najlepší deň vo svojom živote vďačí svojej šťastnej ruke. Práve ta sa postarala o výber výherných čísel, ktoré mu dopriali rozprávkovú výhru.

Výherca s číslami 1, 8, 10, 35, 36 a 46 sa do siene milionárov zaradil hneď po prvom žrebovaní. „Na tikete pre hru LOTO vyplnil svojimi číslami 7 hracích polí – stĺpcov a označil aj možnosť zahrať si doplnkovú hru JOKER, ktorá je spoločná pre hry LOTO a LOTO 5 z 35. K tomu sa ešte rozhodol, že s takouto stávkou si zahrá šesťkrát. Obsluhe terminálu potom zaplatil za stávku 45 eur,“ priblížila hovorkyňa spoločnosti TIPOS Adriana Podobová.

So sladkou výhrou mu do rúk pristál aj nečakaný bonus

„Šťastie v podobe jackpotovej výhry 1 088 435,90 eura mal úspešný hráč hneď v prvom predplatenom žrebovaní,“ uviedla hovorkyňa TIPOSu a dodala, že šťastlivec okrem jackpotu vyhral aj 6,20 eura v 6. poradí prvého ťahu hry LOTO. Aj keď by sa dalo povedať, že pri výhre jedného milióna by mohol na obyčajných 6 eur zabudnúť, práve dvojnásobná výhra poukazuje na to, že výherca bol zjavne dieťaťom šťasteny.