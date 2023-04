Ak je váš byt príliš tmavý, nezúfajte: Toto je päť rastlín, ktoré prežijú aj na tmavších miestach

BRATISLAVA - Pri výbere izbovej rastliny by ste nemali pozerať len na to, ako daná rastlina vyzerá, ale aj aké nároky má na život. Prvá vec, na ktorú treba myslieť je svetlo, ktoré dokážeme rastline ponúknuť. Či miestnosť, v ktorej bude rastlina žiť je plná svetla alebo patrí skôr k tmavším typom. Ak aj váš byt alebo dom nemá veľa okien, zoznam rastlín, ktoré do neho môžete doniesť nie je vôbec malý. Týmito rastlinami môžete rozžiariť miesto v obývačke alebo kancelárii, aj keď sa im nedostane veľa svetla.

1. Filodendron

Filodendron je bezpochybne stálicou medzi izbovými rastlinami. Do vášho interiéru prinesú kus prírody najmä vďaka krásnej zelenej farby a tvarom jeho listov, ktoré pripomínajú srdcia. Jeho obrovskou výhodou je nenáročnosť na pestovania. Tým, že jeho domovinou sú tropické pralesy, neznesie priame slnečné lúče a vystačí si aj v tmavšom kúte vášho bytu. Na čo nemôžete zabudnúť, ak vlastníte filodendron, je pravidelné polievanie a rosenie listov. Filodendron miluje vlhké prostredie!

V zimných mesiacoch dbajte na to, aby teplota v miestnosti, v ktorej sa rastlina nachádza, neklesla pod 13 stupňov Celzia. Ak bude hroziť, že by teplota klesla ešte nižšie, kvetináč je vhodné obaliť izolačným materiálom (korok, polystyrén...). Ak vám začne rastlina slziť, nebojte, nie je smutná. Varuje vás, aby ste sa vyhli ďalšiemu polievaniu a signalizuje prevlhčený substrát. Prepolievanú rastlinu spoznáte aj podľa toho, že sa zmení farba listov na žltú. Pobyt v okolí rastliny by ste mali obmedziť malým deťom a domácim miláčikom. Jeho listy sú jedovaté a môžu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti.

2. Pothos/Potosovec

Zdá sa vám tento názov neznámy, možno ho budete poznať pod názvom divný Janko alebo divý Jano. Patrí k obľúbeným ťahavým rastlinám, ktoré zdobia poličky bytov už dlhé roky. Medzi favoritov izbových rastlinách sa zaradila najmä kvôli nízkym nárokom na svetlo a zalievanie. Veľkou zaujímavosťou je, že výskum NASA ju zaradil medzi rastliny s najlepšou schopnosťou čistiť zo vzduchu toxíny. Rastie relatívne rýchlo a váš byt sa začne zelenať, ani sa nenazdáte.

Pothos znáša tienisté miesta, ale nie po dlhšiu dobu. Občas sa poteší premiestneniu na svetlejšiu časť bytu. Pozor, nesmie naň svietiť priame svetlo. Ak si chcete kúpiť panašovanú rastliny (poz. red. rastliny s dvoj- alebo viacfarebnou škvrnitosťou ich zelených častí), tak zvoľte skôr svetlejšie miestnosti bytu. Zalievanie by nebolo byť príliš časté a mali by ste to obmedziť iba na frekvenciu, ktorá stále udržuje pôdu vlhkú. Aj pri tejto rastline musíte dávať pozor na svojich miláčikov. Pothosy sú jedovaté a aj najmenšia konzumácia listov by mohla spôsobiť ťažké žalúdočné problémy.

3. Zamiokulkas

Zamiokulkas je rastlina, ktorá si nepotrpí na veľa slnečných lúčov. Znesie aj tmavšie miesta, ale v tom prípade sa jeho rast spomalí. Ak ho vystavíte väčšiemu svetlu, tak sa naopak jeho rast zrýchli. Zamiokulkas je známy najmä pre svoje lesklé listy. Nie je náročný ani na polievanie, lebo vodu si zadržiava v zhrubnutej časti rastliny. Nemusíte sa obávať, že by sa už nespamätal po dlhšom období bez vody. Práveže to ocení!

Práve voda je zároveň aj jeho slabinou. Vadí mu, ak je jej priveľa. Pozor je potrebné si dať aj na veľkosť nádoby, pretože vám ju môže koreňový systém deformovať. Pomôže pravidelné presádzanie a postupné zväčšovanie nádoby alebo črepníka. Opatrne s jeho umiestnením hlavne v zime. Keďže jeho nepriateľom je suchý vzduch a mráz, dávajte pozor na rýchle a prudké vetranie. Poteší sa, ak mu listy občas orosíte.

4. Palmy

Drink v ruke, okuliare na očiach a palmy okolo vás. Cítite sa ako na dovolenke a pritom ste stále u vás na byte. Aj takúto exotiku si môžete vytvoriť pomocou rastlín, z ktorých niektoré druhy obľubujú polotieň až tieň. Palmy majú teplomilný charakter a nezaprú sa ani po desaťročiach pestovania v našich podmienkach. Pri nich by ste si mali dať pozor na prievan a chlad. Obľubujú izbovú teplotu v rozmedzí od 20 do 23 stupňov Celzia. Neprospieva im chladná podlaha, takže zvoľte drevenú podložku alebo kvetináč na dlhších nožičkách.

Palmy všeobecne dobre znášajú plné a rozptýlené svetlo, takže umiestniť ich na parapetu nie je najlepší nápad. Budú radšej, ak ich dáte ďalej od okna. K druhom, ktoré znesú aj veľmi tmavé miesta, sú Areca, Chamaedorea, Rhapis a Howei. Taktiež sú radšej v suchšom substráte, než preliatom. Prvým signálom nadmernej zálievky sú hnedé škvrny na listoch. Žltnutie signalizuje pravý opak – veľmi suchú pôdu. Stačí sledovať listy palmy a budete vedieť, čo tej vašej chýba.

5. Papraď bostonská

Papraď, ktorá nie je až tak častá pre naše podmienky, je bostonská papraď, ktorá je tropická a vždyzelená trváca bylina. Pestuje sa ako typická izbová papraď. Boli objavené koncom 19. storočia a dodnes zohrávajú dôležitú úlohu v interiérovom dizajne. Tieto rastliny vytvárajú nádherné a jasne zelené listy, ktoré vyzerajú skvele v rôznych nádobách, ako sú koše či sklené nádoby.

Niektoré odrody ponúkajú zaujímavú štruktúru listov, niektoré dokonca vyzerajú ako cukrová vata. Bostonským papradiam sa darí v čiastočne tienistých vnútorných a vonkajších miestach ďaleko od prievanov alebo priamych slnečných lúčov. Rovnako, ako všetky druhy papradí, milujú vlhkosť. Potešíte ich rosením listov. Sú však tak úžasné, že v zime si ich dokážu sami rosiť a tak minimalizovať vypadávanie listov.