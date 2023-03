Nákup vrtuľníkov Viper je z ekonomických parametrov výhodný, tvrdí Pellegrini

Galéria fotiek (2) Peter Pellegrini

BRATISLAVA - Nákup nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s príslušenstvom je z ekonomických parametrov výhodný. Pomer cena verzus výkon je veľmi dobrá. Ich príchodom do Ozbrojených síl SR by malo Slovensko úplne zmodernizované vzdušné sily. Zhodnotil to v stredu nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.