Národná rada rozhodla: Čakajú nás zmeny! Na toto sa pripravte

Právne postavenie a kompetencie katastrálnej inšpekcie sa má od budúceho roka podrobnejšie upraviť. Zároveň sa má precizovať a doplniť úprava katastrálnych konaní. Vyplýva to z vládneho návrhu novely katastrálneho zákona z dielne povereného podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.

Cieľom návrhu je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Na základe požiadavky Ministerstva kultúry (MK) a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má napríklad priniesť evidovanie ruín ako kultúrnych pamiatok.

Novelou by sa mal zjednodušiť návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe. Podrobnejšie sa má upraviť konanie o zázname, precizovať sa má tiež úprava konania o poznámke. Bližšie by sa malo upraviť prešetrovanie údajov katastra a ustanoviť lehota na toto prešetrenie.

"V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov sa zavádza povinná bezplatná registrácia za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov osôb evidovaných v katastri, ako aj za účelom zabránenia zneužívania údajov katastra," priblížil predkladateľ v dôvodovej správe. Údaje z tejto registrácie by sa mali používať aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

Návrh prináša tiež nové skutkové podstaty priestupkov a porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností. Zavádza aj oprávnenie pre Ministerstvo financií (MF) SR získavať a používať údaje evidované v informačnom systéme katastra nehnuteľností na riadny výkon centrálnej evidencie majetku alebo jej zmeny.

V súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností cudzími štátmi by sa mala zaviesť povinnosť skúmať v konaní o návrhu na vklad udelenie predchádzajúceho súhlasu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a Slovenskej informačnej služby (SIS) na nadobudnutie nehnuteľnosti cudzím štátom. "V prípade dobrovoľnej dražby môže byť cudzí štát účastníkom dražby nehnuteľných vecí taktiež len s predchádzajúcim súhlasom MZVEZ a SIS," doplnil predkladateľ. Väčšina zmien má byť účinná od 1. januára 2024, časť z nich potom od 1. júla 2024.

Zverejňovať by sa mohli zápisnice z volieb, opozičná novela je v 2. čítaní

Obce by mohli byť povinné zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslanca Eduarda Kočiša (nezaradený), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Zápisnice by podľa návrhu mali byť verejne prístupné komukoľvek. Poslanec v návrhu žiada, aby sa zo zápisníc dalo môcť robiť výpisy, odpisy a fotokópie, napríklad na vyžiadanie pre členov týchto komisií. Zároveň by podľa návrhu mal byť Štatistický úrad SR povinný zverejňovať zápisnice okresných volebných komisií.

Poslanci zároveň odmietli novelu Ústavy SR od Miroslava Suju a Eduarda Kočiša, ktorou chceli zaviesť povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť parlamentné voľby do 14 dní od vyslovenia nedôvery vláde.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky by mohla obsahovať aj jej úhradu

Súčasťou pokuty, ktorú vodiči osobných automobilov uhradia za jazdu bez diaľničnej známky, by mohla byť aj 365-dňová diaľničná známka platná od termínu zaplatenia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o diaľničnej známke poslanca Tomáša Tarabu (nezaradený), ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania.

Vodič osobného vozidla by tak nemusel uhradiť najskôr pokutu a následne poplatok za diaľničnú známku. "Máme za to, že v mnohých prípadoch sa tieto subjekty dopustili porušenia povinnosti z nedbanlivosti, napríklad zabudli vykonať úhradu za prepadnutú diaľničnú známku a podobne," vysvetlil Taraba.

Poslanec kritizuje uhradenie sankcie dvakrát, prvýkrát zaplatením pokuty a následne zaplatením úhrady za diaľničnú známku. "V porovnaní s výškou úhrady za diaľničnú známku považujeme výšku sankcie, ktorá môže byť vodičovi alebo prevádzkovateľovi vozidla uložená, za neprimeranú. Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodov súčasného neustáleho zdražovania navrhujeme predmetnú úpravu zákona o diaľničnej známke," uviedol.

Aj druhý Tarabov návrh o výbere mýta je v druhom čítaní

Poslanci poslali do druhého čítania aj druhý Tarabov návrh novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Ním chce znížiť pokuty za neuhradenie mýta pre prevádzkovateľov nákladných áut.

Navrhol, aby pokuta za nezaplatenie mýta klesla z jeho 150-násobku na 50-násobok, pričom najvyššia možná pokuta by bola 800 eur a v blokovom konaní 500 eur. Ak by nebolo možné určiť výšku nedoplatku, novela znižuje pokutu zo 700 na 500 eur. Poslanec navrhol aj úplné odpustenie pokuty, pokiaľ vinník neuhradené mýto zaplatí počas nasledujúceho dňa.

"Sankcie v prípade vodiča v dikcii zákona o výbere mýta sú oproti zákonu o diaľničnej známke o 250 % vyššie v porovnaní maximálnych sadzieb pokút. Pritom v oboch prípadoch porušujú svoju povinnosť rovnako a dokonca nemajú ani žiadny majetkový prospech za užívanie týchto ciest, nakoľko je prejdená vzdialenosť následne vyčíslená a doplatená," uviedol predkladateľ.

Do druhého čítania sa dostal aj návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Do druhého čítania sa v stredu dostal aj návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý predložili nezaradení poslanci okolo Tarabu. Zámerom návrhu je, aby ministerstvo životného prostredia, respektíve okresný úrad, mal povinnosť vyžiadať od dotknutých vlastníkov písomný súhlas so zriadením územia európskeho významu.

Snemovňa naopak neposunula do druhého čítania ich novelu zákona o politických stranách. Politickým stranám a hnutiam nemal byť podľa návrhu tento rok vyplatený príspevok na činnosť a mandát. Ministerstvo financií malo tieto prostriedky použiť na úhradu zvýšených nákladov na energie podnikateľským subjektom.