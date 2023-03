Poslanci národnej rady dnes opäť zasadajú: Pozrite sa, čo zatiaľ schválili

Poslanci navrhujú, aby sa cestovný doklad mohol zaevidovať ako odcudzený občanovi, ktorému sa zakázalo vycestovanie do zahraničia, respektíve bol na neho vydaný príkaz na zatknutie. Zefektívniť by sa tak mali opatrenia proti zneužívaniu cestovných dokladov.

Plénum by sa malo počas dňa venovať aj ďalším poslaneckým novelám

Predkladateľ novely Lukáš Kyselica (OĽANO) predložil aj pozmeňujúci návrh. Má obsahovať pripomienku generálnej prokuratúry. Keďže pozmeňujúci návrh ešte nebol prerokovaný v koalícii, Kyselica požiadal o hlasovanie o novele až budúci týždeň. Plénum by sa malo počas dňa venovať aj ďalším poslaneckým novelám. Popoludní ich čaká tiež tradičná štvrtková Hodina otázok.

Rodič dieťaťa s ŤZP bude môcť požiadať o príspevok na opatrovanie vopred

Rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím bude mať možnosť požiadať o príspevok na opatrovanie vopred, tri mesiace pred skončením rodičovskej dovolenky. Vyplácaný bude po jej ukončení. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa súčasného znenia zákona možné vypracovať komplexný lekársky posudok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie až po ukončení rodičovskej dovolenky, teda po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa. To podľa predkladateľov vytvára neistotu a rodina ostáva bez finančnej podpory v období, kým je dokončené posúdenie, čo môže trvať dva až tri mesiace.

Zákon bude účinný od 1. mája tohto roka

"Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím na plynulý prechod od poberania rodičovského príspevku na poberanie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa," vysvetlili predkladatelia. Zákon bude účinný od 1. mája tohto roka.

Plénum odobrilo štatút centra pre registráciu seriálových publikácií

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní odsúhlasili Štatút Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií. Pristúpenie Slovenskej republiky k štatútu umožní podľa predkladacej správy plnohodnotne zabezpečovať činnosť národného centra ISSN (International Standard Serial Number, medzinárodné štandardné číslo seriálu), zabezpečí účasť zástupcu s hlasovacím právom na valnom zhromaždení ISSN vrátane práva byť volený a tiež aktívne a rovnocenne spolupracovať pri riadení systému ISSN. Súčasné národné centrum ISSN je Univerzitná knižnica v Bratislave.

Schôdzu chcú poslanci ukončiť do konca mesiaca, neprerokované body presunú

Poslanci Národnej rady (NR) SR chcú aktuálnu 88. schôdzu ukončiť do piatka 31. marca. Body programu, ktoré sa nestihnú prerokovať, presunú na ďalšiu riadnu schôdzu. Tá sa má začať v máji. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po zasadnutí poslaneckého grémia. Vzhľadom na prepadávanie viacerých bodov Kollár informoval o dohode, že akceptovať sa bude len jedno prepadnutie bodu pre neprítomnosť predkladateľov.

Ak by opakovane došlo k prepadnutiu konkrétneho bodu, procedurálnym návrhom sa zaradí až na ďalšiu schôdzu. "Nebudeme tu mať prestoje," uviedol Kollár s tým, že pri opakovanom prepadávaní bodov sa plénum zbytočne zacyklí v programe. Okrem toho plénum presunulo na májovú schôdzu novelu rokovacieho poriadku z dielne SaS, ktorá má upraviť napríklad niektoré lehoty v legislatívnom procese.

Poslanci nevzali na vedomie správu vlády o vývoji verejného dlhu

Národná rada (NR) SR vo štvrtok nevzala na vedomie zdôvodnenie výšky hrubého dlhu SR a návrh opatrení na jeho zníženie. Viacerí poslanci, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vládnemu dokumentu vyčítali, že neobsahuje dostatočné opatrenia na znižovanie dlhu.Ministerstvo financií (MF) SR v materiáli konštatovalo, že najmä vplyvom vysokej inflácie bude verejný dlh SR v nasledujúcich rokoch dočasne stabilizovaný pod hranicou 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) aj bez dodatočných úsporných opatrení vlády. Jeho ďalší pokles však nebude možný bez aktívnej konsolidácie, ktorú si vyžiadajú domáce, ale aj európske fiškálne pravidlá.

Rezort financií predpokladá, že verejný dlh sa z rekordnej hodnoty 62,2 % HDP v roku 2021 znížil vlani o 3,6 percentuálneho bodu (p. b.) a v tomto roku klesne ešte o necelý bod. "Medziročný pokles dlhu v roku 2022 a 2023 bude ťahaný predovšetkým vysokou očakávanou infláciou a rozpúšťaním naakumulovanej hotovostnej rezervy z posledných dvoch rokov, ktorých vplyv najmä ku koncu horizontu vykompenzujú očakávané deficity verejnej správy," vysvetlilo ministerstvo.

Do roku 2025 sa vplyv inflácie zníži

Do roku 2025 sa vplyv inflácie zníži, znižovanie dlhu v pomere k HDP však bude podporovať rast ekonomiky a využívanie hotovosti verejnej správy na úkor nových emisií dlhopisov. Rezort financií predpokladá, že verejný dlh sa do roku 2025 už výrazne nezníži, mal by sa však stabilizovať pod úrovňou 59 % HDP.

Na jeho ďalší pokles už bude potrebná aktívna konsolidácia. "Napriek dočasným protikrízovým opatreniam v celkovom objeme 3,5 miliardy eur sa vláda v rozpočte na roky 2023 až 2025 prihlásila k fiškálnym cieľom znižovania deficitu hospodárenia pod 3 % HDP do konca roku 2025," zdôraznilo MF. V konsolidačnom scenári by mal verejný dlh klesnúť pod najvyššie sankčné pásmo dlhovej brzdy v úvode nasledujúcej dekády a v priebehu ďalších piatich rokov dosiahnuť úroveň pod najnižším pásmom.

Verejný dlh v tomto období rástol aj v dôsledku zvyšovania hotovostných zásob verejnej správy

"Ministerstvo financií očakáva, že konsolidačný plán bude špecifikovaný do konkrétnych opatrení v nadchádzajúcom Programe stability, zohľadňujúc finálnu podobu národných výdavkových limitov, resp. reformu európskych fiškálnych pravidiel," avizoval rezort.Pod nárast dlhu na historicky najvyššiu úroveň 62,2 % HDP v roku 2021 sa podľa MF podpísali predovšetkým nadpriemerné rozpočtové deficity poznačené výdavkami na boj s pandémiou v celkovej výške približne 5 % HDP. Verejný dlh v tomto období rástol aj v dôsledku zvyšovania hotovostných zásob verejnej správy, ktoré dosiahli takmer 12 % HDP.

Eurostatom potvrdený dlh za rok 2021 je nad najvyšším sankčným pásmom zákona o rozpočtovej zodpovednosti 56 % HDP, čo by zodpovedalo uplatneniu najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Ide napríklad o povinnosť vlády predložiť na najbližší rok vyrovnaný rozpočet a požiadať o hlasovania o dôvere v Národnej rade (NR) SR. Počas prvých 24 mesiacov po schválení programového vyhlásenia novej vlády, čo bolo v máji 2021, však neplatia sankcie z troch najvyšších sankčných pásiem. Kabinet tak plní povinnosti zodpovedajúce nižšiemu pásmu. Parlamentu predkladá návrh opatrení na zníženie dlhu a platy členov vlády sa znížia na úroveň predchádzajúceho roka.

Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde sa zmení pre zánik LPM Ulič

Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa pre zanikajúci Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič upraví. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Účinná bude od 1. mája. "V súvislosti so zlúčením štátneho podniku LPM Ulič so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky je potrebné vykonať aj úpravu zákona, ktorý výslovne uvádza názov zanikajúceho štátneho podniku," vysvetlil v dôvodovej správe.

Cieľom novely je dosiahnuť súlad zákona s reálnym právnym stavom

Cieľom novely je dosiahnuť súlad zákona s reálnym právnym stavom a rovnako predísť prípadným nejasnostiam v aplikácii zákona v situácii, kedy práva a povinnosti síce automaticky prejdú zo zanikajúceho na prijímajúci štátny podnik, avšak zákon by túto zmenu nereflektoval. Plénum schválilo aj novelu zákona o preverovaní zahraničných investícií, predloženú poslancami hnutia OĽANO. Spresňuje okruh osôb, ktoré môžu dávať kvalifikované podnety v súvislosti so zahraničnou investíciou na ministerstvo hospodárstva. Rozširuje tiež podmienku neohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky na celú Európsku úniu (EÚ).

Novelou sa upravuje postup prehliadky priestorov advokátskej kancelárie

Schválená novela Trestného poriadku má zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novú legislatívu z dielne nezaradenej poslankyne Kataríny Hatrákovej a poslancov zo Sme rodina schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Právna úprava má ukotviť postup, ktorý umožní izolovanie údajov relevantných pre trestné konanie tak, aby sa vylúčila neprípustná situácia znamenajúca závažný zásah do práv jednotlivcov. Novela má zabrániť tomu, aby sa vykonaním prehliadky a získaním dôverných informácií dôležitých pre prípravu obhajoby klienta zasiahlo do práva na obhajobu a rovnosti zbraní v trestnom konaní. Nová legislatíva má poskytnúť ochranu tretím osobám, voči ktorým advokát vykonáva svoju profesijnú činnosť nesúvisiacu s prebiehajúcim trestným konaním a prehliadkou. Úprava však podľa slov predkladateľov neumožňuje zneužitie povinnosti mlčanlivosti.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa umožní, aby sa prehliadka advokátskej kancelárie mohla uskutočniť za prítomnosti sudcu

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa umožní, aby sa prehliadka advokátskej kancelárie mohla uskutočniť za prítomnosti sudcu pre prípravné konanie, a to aj v prípade, že Slovenská advokátska komora (SAK) bola riadne vyrozumená a orgán vykonávajúci úkon si vyžiadal súčinnosť komory, ale napriek tomu nebol zástupca komory na prehliadke prítomný. "V prípade neudelenia súhlasu zástupcom komory tento môže nahradiť svojím rozhodnutím súd opatrením priamo na mieste alebo v prípade potreby na neverejnom zasadnutí," píše sa v schválenej úprave.

Nová právna úprava hovorí, že pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, a v ktorých sa môžu nachádzať listiny, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je OČTK povinný vyžiadať si súčinnosť SAK a aj sudcu pre prípravné konanie, ktorý by vo veci rozhodoval. Legislatíva má byť účinná od 1. mája.