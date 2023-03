VIDEO Dráma v supermarkete: Agresívny muž ohrozoval personál aj zákazníkov! Scéna ako z akčného filmu

Galéria fotiek (1) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

ŽARNOVICA – Obyčajný nákup sa zmenil na scénu, ako vystrihnutú z akčného filmu. Policajt sa počas svojho voľna vybral na nákup do jedného zo žarnovických supermarketov. Mal však „šťastie“, že v rovnakom čase si to do obchodu namieril aj muž, ktorý už od svojho vstupu do predajne začal robiť problémy.