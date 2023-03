Súlož, ktorá obletela Slovensko, má dohru: Muž skončil za mrežami! Svedkom bolo aj maloleté dieťa

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Čin manželov, ktorý obletel celé Slovensko, má dohru. Pod vplyvom alkoholu súložili priamo na železničnej stanici, pričom ich prichytila privolaná mestská polícia. Dva dni na to spoznal muž svoj trest, kým jeho žena je na slobode. Ich vyčíňanie videlo aj maloleté dieťa.

Začiatkom februára cestujúcich na železničnej stanici v Liptovskom Hrádku pohoršil pohľad na dvojicu, ktorá sa tam bez hanby oddávala súloži. Privolaná mestská policajná hliadka ich musela vyzvať, aby činnosť prerušili. "Včera 6.2.2023 vo večerných hodinách, bolo hliadke MsP telefonicky nahlásené, že v priestoroch čakárne ŽSR sa nachádzajú dve osoby, ktoré tam súložia," informovala vtedy mestská polícia v Liptovskom Hrádku.

"Na mieste bola zistená ich totožnosť, pre podozrenie zo spáchania trestného činu, boli na mieste zadržaní a následne bola privolaná hliadka OOPZ. Vec je momentálne v riešení železničnej polície," dodali policajti s tým, že osobám bude vznesené obvinenie z trestného činu výtržníctva.

Muž pôjde za mreže

Tak aj bolo a o dva dni už bol na svete trestný rozkaz. "Vykonával súlož tak, že D. Š. U. kľačala na kolenách a podopierala sa rukami položenými na podlahe, pričom mala stiahnuté nohavice a spodnú bielizeň a L. Š., rovnako so stiahnutými nohavicami a spodnou bielizňou, kľačiac za ňou do nej vnikal odzadu, čo v očitých svedkoch, maloletom XY a privolanom príslušníkovi mestskej polície, vyvolalo pohoršenie," píše sa v trestnom rozkaze. Ako prvý na to upozornil portál myliptov.sme.sk.

Zaujímavosťou je, že kým prokuratúra žene obvinenie zastavila, jej muž si posedí štyri mesiace za mrežami. Podľa sudcu sa muž spoločným konaním dopustil "fyzicky na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti tým, že vyvolával verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku, čím spáchal prečin výtržníctva," napísal sudca v trestnom rozkaze.