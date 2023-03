Eduard Heger otvorene: Keby som odišiel z OĽANO skôr, bolo by to ešte horšie

Galéria fotiek (2) Nová strana Demokrati

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - Keby dočasne poverený premiér Eduard Heger odišiel z OĽANO skôr, nastal by podľa neho oveľa horší scenár. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poznamenal, že ak by sa klub OĽANO rozložil ešte v lete, tak by celá jeseň bola politicky nestabilná.