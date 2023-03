Jarné prázdniny pokračujú: Ako poslední si ich užijú žiaci na východnom Slovensku

Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Ako prví prázdninovali v tomto školskom roku školáci na západe krajiny v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, a to v termíne od 20. do 24. februára. Po nich mali voľno žiaci na strednom Slovensku. Išlo o školákov v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Prázdninovali v období od 27. februára do 3. marca.

VIDEO: Lyžiari v Tatranskej Lomnici počas prázdnin Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja

Predposledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 6. do 11. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 12. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2023/2024 sa začne v pondelok 4. septembra.