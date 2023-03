Vymenil ho za mladší kus? Politológ vysvetľuje náhle vycúvanie Dzurindu a nástup Hegera ako spasiteľa Modrej koalície

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško

BRATISLAVA - V politike sa deje všemožné. Iba pred mesiacom sme sa ako verejnosť konečne dozvedeli niečo o dlhých a utajovaných plánoch expremiéra Mikuláša Dzurindu a už je časť jeho projektu v troskách. Bývalý predseda vlády síce pozháňal ľudí do svojich radov, no pri spájaní s kollárovcami zo Spolu-OD (teraz Modrá koalícia, pozn. red.) nastalo fiasko nebývalých politických rozmerov. Šance na zotavenie pravice dramaticky klesli, no po neúspešnom pláne A vyrukoval Miroslav Kollár s plánom B. Už nie Dzurinda, ale poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) je tým mužom číslo jedna, ktorý by mohol celý projekt prevziať ako predseda! Čo na to politológ?