Heger si nakakal do úst, reaguje Ňarjaš na kritiku svojho vymenovania za člena predstavenstva Tiposu

BRATISLAVA - Kritické slová povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), podľa ktorého bolo vymenovanie Ňarjaša do funkcie šéfom hnutia Igorom Matovičom v rozpore so zámermi vlády a stalo sa tak bez výberového konania, neodzrkadľujú podľa poslanca skutočnosť. Vníma ich skôr ako snahu Hegera dištancovať sa silou mocou od Matoviča.

O tom, že názorové cesty šéfa OĽaNO Igora Matoviča a jeho kedysi jedného z najbližších ľudí Eduarada Hegera sa úplne rozchádzajú, sú aj rozdilelne názory na vymenovanie poslanca NR SR za OĽaNO Erika Ňarjaša za člena predstavenstva Tiposu.

"Edo Heger napísal, že je nespokojný s tým, že ma Igor menoval do funkcie posledný týždeň jeho pôsobenia a bez výberového konania, čím ma nielen verejne urazil, ale si aj nakakal do úst, tu je moje vysvetlenie, aby boli vyjasnené všetky súvislosti," píše poslanec NR SR za OĽaNO Ňarjaš na sociálnej sieti.

Ako tvrdí, komunikácia o Tipose začala dávnejšie pri téme konkurencie v online segmente. "Ja som pred vstupom do politiky viedol ako Ceo/gen.riaditeľ, globálnu platobnú inštitúciu niekoľko rokov a v našom portfóliu boli aj klienti, ktorí prevádzkovali online stávkovanie, preto som mal priame skúsenosti aj z tohto segmentu ako málokto. Nakoľko som tomu rozumel a chýbal 1 člen predstavenstva, tak som navrhol, že môžem pomôcť, kým nedoplníme ďalšieho člena budem zastávať funkciu ja, a pomôžem s online, bez nároku na honorár!" tvrdí. Podľa neho nešlo o vymenovanie na poslednú chvíľu, jeho nominácia bola plánovaná mesiac vopred, no čakali na vyjadrenie odboru legislativy, či funkciu môže zastávať.

"Rozumiem že Edo počúva mainstream a silou mocou sa chce dištancovať od Igora, preto robí takéto kroky, no v prvom rade sa treba pozrieť do zrkadla," odkazuje premiérovi a pripomína, že kým on je vymenovaný dočasne do výberového konania a bez honoráru, Heger vymenoval čisto politicky bez výberového konania Martina Klusa, ktorý má hájiť funkciu európskeho dvora audítorov, na sedem rokov s platom 25.000 eur mesačne. "Sorry Edo, ale keď strieľaš do vlastných, lebo si chces nahnať politické body, aspoň si prezisti všetky informácie vopred," dodáva.