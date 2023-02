Blanár odmieta vyhrážky voči Jančkárovej: Vyzval ľudí, aby nepodporovali atmosféru nenávisti

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru-SD Juraj Blanár odmieta akékoľvek vyhrážanie voči politikom i novinárom, vrátane vyhrážok voči moderátorke RTVS Marte Jančkárovej. Zároveň hovorí o nezvládnutí práce a zlyhaní RTVS v súvislosti s nevpustením poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) do vysielania. Vyzval Slovákov, aby nepodporovali atmosféru nenávisti.

RTVS podľa Blanára nevie zvládať krízové situácie. Vyzval vedenie telerozhlasu, aby sa vrátilo späť na cestu k verejnoprávnosti. "Nemôže selektívne vyberať hostí podľa toho, čo by chcelo počuť alebo komu drží stranu, a odmietať legitímne zvolených poslancov. Takéto konanie do demokratickej a pluralitnej spoločnosti nepatrí," napísal Blanár na sociálnej sieti.

NECHCEME TAKÉTO SLOVENSKO Dnes som bol v televíznej diskusii s ministrom Naďom, s ktorého politikou zásadne nesúhlasím... Posted by Juraj Blanár on Sunday, February 26, 2023

Šéf Smeru-SD Robert Fico na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že sa mu nepáči, ak niekomu chodia výhražné emaily. Na otázku, či sa chce ospravedlniť, reagoval, že aj jemu sa v minulosti vyhrážali a nikto sa nepýtal napríklad vtedajšej opozície, či sa mu chce ospravedlniť. Stotožňuje sa s názorom Blanára o odmietnutí vyhrážok.

NAKA začala trestné stíhanie

Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci vyhrážok voči redaktorke RTVS. K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho Blaha, ktorý nebol pozvaný, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.

RTVS poukázala, že politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých verejnoprávne médium do relácií pozvalo. Miesto v diskusnej relácii podľa telerozhlasu nepatrí politickej strane, ale konkrétnemu hosťovi, ktorého redakcia do diskusie pozvala z obsahových dôvodov. RTVS upozornila politických predstaviteľov strán na možnú súvislosť týchto výhražných e-mailov so zvyšujúcou sa agresivitou komunikácie vo verejnom priestore a šírením nenávisti voči novinárom.