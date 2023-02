Polícia obvinila Prešovčana: Od zamestnankýň úradu žiadal vyplatenie peňazí

"Muž sa ženám vyhrážal, že ak mu peniaze nedajú a jeho mama zomrie, tak zomrú aj ženy. Stanovil aj termín do ktorého mu majú byť peniaze vyplatené, inak ženy zomrú. Vyhrážky neustále opakoval, bol agresívny, kopal do stoličiek i dverí," povedala Ligdayová. Prešovčan bol policajnou hliadkou zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľom bude na obvineného spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," dodala krajská policajná hovorkyňa.