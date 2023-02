VIDEO Minister Naď o poskytovaní pomoci Ukrajine: Je to investícia do našej bezpečnosti

Galéria fotiek (1) Minister obrany Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - Poskytovanie pomoci Ukrajine je investíciou aj do našej bezpečnosti. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v súvislosti s blížiacim sa prvým rokom vojny. Slovensko už poskytlo Ukrajine pomoc v hodnote 168 miliónov eur. Ozbrojené sily SR sa zapájajú aj do výcviku ukrajinských vojakov. Rezort obrany deklaruje, že darovaním vojenskej techniky a materiálu Slovensko neoslabilo vlastnú obranyschopnosť.