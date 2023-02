Poslanci Smeru vyzvali SOŠV k podpore účasti Ruska a Bieloruska na olympiáde: Heger to vidí inak

"Máme za to, že šport je apolitický, olympijské hry sú vrcholom športového podujatia, ktorý v sebe nesmie niesť znaky nenávisti, nevraživosti, neúcty alebo diskriminácie. Naopak sú symbolom mieru a prejavov súdržnosti naprieč spektrom zúčastnených 90 krajín z celého sveta," poznamenal Takáč. Považuje za neprípustné, aby politici rozhodovali o tom, kto sa môže olympiády zúčastniť. Zdôraznil, že športovci sa na to pripravujú celý život a tvrdo na sebe pracujú.

OSN vyhlásil v minulosti tzv. olympijské prímerie

Pripomenul, že v roku 1994 počas zimnej olympiády v Lillehameri Medzinárodný olympijský výbor v spolupráci s OSN prvýkrát vyhlásil tzv. olympijské prímerie. Dodal, že od roku 2004 prijíma Valné zhromaždenie OSN rezolúciu k olympijskému prímeriu. V jej rámci vyzýva vlády krajín sveta, aby sa v čase konania olympiády zdržali vojnových alebo iných ozbrojených aktivít.

"Každý športovec, ktorý chce štartovať na olympijských hrách, musí plne rešpektovať Olympijskú chartu, nepodporovať vojnové konflikty a dodržiavať antidopingové predpisy," reagoval SOŠV. Podčiarkol, že o téme dôsledkov vojny na Ukrajine v medzinárodnom športe komunikujeme na základe ich iniciatívy so štátnymi predstaviteľmi, so zástupcami rôznych subjektov z koalície i opozície. "Konzultujeme situáciu aj s členmi olympijského hnutia doma i v zahraničí. Pri debatách sa neraz prezentujú rozdielne stanoviská, s ktorými sa nemusíme stotožňovať. Téma je veľmi zložitá a vzniknutá dilema nemá ideálne riešenie," poznamenal.

Je nezmysel, aby sa vojnový agresor zúčastnil na OH symbolizujúcich mier, tvrdí Heger

Olympijské hry sú symbolom slobody, mieru a demokracie. Je preto nemysliteľné, aby sa agresor, ktorý vyvolal a vedie vojnu na takomto podujatí, zúčastnil. Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to po stredajšom rokovaní vlády uviedol v súvislosti s výzvou opozičného Smeru-SD, aby Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) urobil kroky k podpore účasti ruských a bieloruských športovcov na budúcoročných letných olympijských hrách (LOH) v Paríži.

K účasti oboch reprezentácii sa negatívne stavia i dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), a to aj v prípade úvah, že by Rusi a Bielorusi štartovali pod neutrálnou vlajkou. "Ak olympijská zástava symbolizuje slobodu a mier, pod takouto zástavou majú súťažiť Rusi, ktorí zabíjajú na Ukrajine?" pýta sa minister obrany. Upozorňuje i na to, že v minulosti museli Rusi pod neutrálnou zástavou štartovať na olympiáde v dôsledku štátom riadeného dopingu. "A teraz by sme to akoby postavili na rovnakú úroveň, doping a zabíjanie?" položil ďalšiu otázku Naď. Upozornil zároveň, že téma účasti na OH má byť v kompetencii a na rozhodovaní príslušných športových orgánov, nie politikov.

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký povedal, že sa pridal k návrhu, ktorý bol iniciovaný britským ministerstvom a pobaltskými krajinami. "Nesúhlasíme s účasťou ruských a bieloruských atlétov na olympijských hrách," povedal Horecký. Rozhodnutie je však podľa neho na národnom olympijskom orgáne. Zároveň je mu ľúto i športovcov, ktorí sa pripravujú a nemôžu sa na súťažiach zúčastniť. Povedal, že na olympiádu sa nemôžu pripraviť ani ukrajinskí športovci, lebo majú zničené športoviská, mnohí z nich musia aj bojovať.