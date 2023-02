Samosprávy sú pre štát kľúčový partner, tvrdí premiér: Paragraf 363 sa zrejme v tomto volebnom období už nepodarí zmeniť

Heger vyzval na vecnosť a konštruktívnosť, a to aj pri diskusiách o kompenzačných mechanizmoch pri drahých energiách. "Nerobme z toho politiku," povedal. Upozornil, že je pripravený na diskusiu so samosprávami o konkrétnych problémoch, uistil že na budúcotýždňovom stretnutí chce s nimi hovoriť aj kompenzáciách pre menšie obce, ktoré môžu mať problémy s cash flow. "Určite im musíme podať pomocnú roku," uistil.

VIDEO Premiér pozýva samosprávy na rokovanie, verí v nájdenie možností pomoci

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v stredu zorganizovalo protestné zhromaždenie pred Národnou radou SR pod názvom Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom. Upozornili ním na neriešené problémy samospráv a prístup centrálnej moci k mestám a obciam. Ostro kritizujú nielen spontánne prijímanú a nepremyslenú legislatívu, týkajúcu sa samospráv, ale i kompenzačné mechanizmy v rámci pomoci so zdražovaním energií. Prísľuby štátu sa podľa miest a obcí ukázali ako nedostatočné a nefungujúce. Zdôraznili, že v súčasnej situácii sú mnohé samosprávy, najmä menšie obce na pokraji ekonomického kolapsu. Od štátu požadujú, aby bral samosprávy ako naozaj relevantného partnera, nie ako niekoho, na koho sa obracia len vtedy, keď potrebuje pomôcť.

Paragraf 363 TP sa zrejme v tomto volebnom období už nepodarí zmeniť

Súčasné znenie paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) sa zrejme v tomto volebnom období už nepodarí zmeniť. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal dočasne poverený premiér SR Eduard Heger v reakcii na hodnotenie Via Iuris, že Slovensko nezvládlo splniť ani jedno z odporúčaní Európskej komisie v oblasti právneho štátu. "Som za zmenu tohto paragrafu. Je to agenda, ktorú si so sebou nesiem aj do ďalšieho volebného obdobia," poznamenal. Poukázal na to, že hnutie Sme rodina vetovalo zmenu tohto paragrafu, čo rešpektuje.

archívne video

Via Iuris kritizovala aj absenciu zákonov na ochranu novinárov. Heger reagoval, že v tejto otázke spravilo Slovensko výrazný posun. "Jednak sme schválili mediálny zákon, tiež infozákon a posilnili sme ochranu novinárov zákonmi," zdôraznil. V prípade ochrany LGBTI+ ľudí poukázal na legislatívu, ktorú je v súčasnosti možné pripomienkovať. "Je to návrh, ktorý je realistický a má šancu prejsť v parlamente," dodal. Legislatíva má zjednodušiť riešenie životných situácií navzájom blízkych osôb vrátane nezosobášených párov a LGBTI+ ľudí.