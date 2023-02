Na piate výročie vraždy novinára prišli na námestie stovky ľudí: Prihovorili sa im aj rodičia zavraždeného páru

VIDEO Reč rodičov zavraždených na zhromaždení na námestí SNP:

Verejnosť sa zišla na zhromaždení počas piateho výročia vraždy mladého páru presne 5 rokov po tomto ohavnom čine na námestí SNP. Išlo o to isté miesto, ktoré ešte na jar 2018 zaplnili tisíce ľudí a situácia bola dramatická aj v politických vodách.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Pred začiatkom tejto udalosti sa viacerí blízki, známi aj náhodní ľudia pristavovali pri pamätníku, ktorý túto tragédiu symbolizuje a zapalili tam sviečku.

Nezáleží na tom, či ste socialista alebo liberál, záleží na činoch, povedal otec zavraždeného Jána

"Chcel by som sa vám poďakovať, všetkým čo ste tu. Že ste stále s nami a že vás to neomrzelo," povedal prítomným ľuďom otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak. "Myslím si, že tak ako tu stojíme, nezáleží na tom, kto je socialista, konzervatívec alebo liberál. Vždy by malo záležať na tom, kto je aký človek a ako sa správa," povedal Kuciak, ktorý neskrýval ani sklamanie z aktuálneho politického vývoja.