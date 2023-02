Dom Kuciaka a jeho snúbenice sa premenil na pietne miesto: Čoskoro ho zbúrajú! Spomínali politici aj susedia

Pred piatimi rokmi 21. februára sa v dome vo Veľkej Mači odohrala obrovská tragédia. Dnes už odsúdený vrah Miroslav Marček striehol v letnej kuchynke a čakal na správnu príležitosť, aby mohol zastreliť investigatívneho novinára, 27-ročného Jána Kuciaka. V tom čase bola v dome aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Marček zastrelil aj ju. Ich telá našli 26. februára po urgencii mamy Martiny Kušnírovej Zlatice. Rodiny tak namiesto svadby pripravovali pohreb.

Dom vo Veľkem Mači si Kuciak a Kušnírová kúpili na hypotéku a postupne, väčšinou svojpomocne, si ho pretvárali na svoje hniezdočko lásky. Dokončiť ho však nestihli. Aj päť rokov po tragickej udalosti sú na plote ich nedokončeného domu vence, rôzne odkazy a sviečky. Na piate výročie ich smrti prišli k domu vo Veľkej Mači politici, ale aj obyčajní ľudia, ktorí za nich zapálili sviečku. Na plote visel oznam o spomienkovej omši, ktorá sa konala v utorok o 18-tej hodine vo Veľkej Mači.

Dom zbúrajú

Rodiny Jána a Martiny sa už dávnejšie rozhodli, že dom zbúrajú. Na jeho mieste vyrastie pamätník, ktorý bude tragickú udalosť pripomínať. Víťazom výtvarno-architektonickej súťaže na návrh Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači na pamiatku novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky sa stal projekt Záhrada trojice tvorcov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Martina Piačeka.

Víťazný návrh pracuje podľa predsedníčky poroty, rektorky Vysokej školy výtvarných umení Bohunky Koklesovej s celou hmotou Kuciakovho pozemku v podobe naklonenej roviny. "Na jednej strane ide o stav vychýlenia, nerovnováhy symbolizujúcej spoločenský obrat po tragickej udalosti, na strane druhej horizont definovaný vrchnou líniou pozemku predstavuje budúcnosť slobodnej a demokratickej krajiny. Ide o silné architektonicko-výtvarné gesto, ktoré rešpektuje okolitú zástavbu, ale súčasne prekvapuje mimoriadnym priestorovým riešením," uviedla. Želaním pozostalých je zbúranie všetkých objektov na pozemku, vrátane kuchynky, v ktorej sa skrýval vrah Marček.

Objednávatelia odsúdení nie sú

Prípad vraždy novinára a archeologičky stále nie je uzavretý. Na Špecializovanom trestnom súde sa kauza prejednáva odznova potom, ako to nariadil Najvyšší súd. Odsúdený je Zoltán Andruskó, Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Marček sa k vražde priznal a on aj Andruskó poslali rodinám ospravedlňujúce listy.

Podľa prokuratúry je objednávateľom vraždy Marian Kočner. Ten je už právoplatne odsúdený v prípade falšovania zmeniek spolu s Pavlom Ruskom na 19 rokov väzenia. Senát Ruženy Sabovej Kočnera spod obžaloby v kauze vraždy Kuciaka oslobodil. Rovnako aj Alenu Zsuzsovú, Kočnerovu volavku, ktorá si na vraždu novinára mala najať práve Andruskóa a ten Marčeka a Szabóa. Kočner a Zsuzsová svoju vinu popierajú.

Kauza je spojená aj s prípravou vrážd prokurátorov, kde sú tiež obžalovaní Kočner a Zsuzsová. Pojednávania sú vytýčené až do apríla. Predsedníčka senátu naznačila, že vtedy by mohol padnúť aj rozsudok. Skeptický voči tomu je však otec Jána Kuciaka Jozef. "Tie záverečné reči bývajú dlhé, neviem, či je to reálne," reagoval na jednom z posledných pojednávaní. Je však presvedčený, že za vraždou jeho syna a budúcej nevesty, je bezpochyby Marian Kočner.