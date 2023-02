Vyučovanie skoro ráno je pre deti neprirodzené: Nulté hodiny sú problém! Upozorňujú psychológovia

BRATISLAVA – Nadmerný počet nultých hodín trápi mnohých stredoškolákov no aj učiteľov, ktorí majú nad deťmi zverený dohľad. Na podobný problém pri žiakoch základných škôl upozorňovali psychológovia už koncom minulého roka. K téme sa vyjadrila aj psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková. Podľa jej slov treba myslieť na to, že v súčasnosti prevaha žiakov nenavštevuje školy v blízkosti svojho bydliska a cesta býva pre mnohých každé ráno časovo náročná.

Dodáva, že v niektorých prípadoch sa môže ranné vstávanie žiakov posunúť do veľmi skorých ranných hodín pred 6. hodinou, čo nepriaznivo vplýva na vývoj dieťaťa. „Argumentácia školy, že sa jej nedarí urobiť rozvrh hodín bez nultých hodín (napríklad nedostatok učební, úväzky pedagógov) neobstojí, v takom prípade treba voliť radšej zaradenie hodín v neskorších poobedňajších hodinách a mali by to byť predmety, ako napríklad telesná výchova, nepovinné predmety, výchovy,“ upozorňovala psychologička.

Študentov trápi ranné vstávanie

Aj keď bola možnosť využitia nultej hodiny zrušená rezortom vnútra už v roku 2011, vedúci škôl túto vyhlášku obchádzajú. Termín „nultá hodina“ v platnej vyhláške neexistuje, časovo však môže hodina začínať už o 7:00, pričom môže byť označená za prvú hodinu. „Školské vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine a končí sa najneskôr o 20.00 hodine,“ uvádza vyhláška Ministerstva školstva.

O dlhodobom neduhu v školstve informovala verejnoprávna RTVS. „Vstávať do školy ráno o piatej a prichádzať z nej o piatej popoludní. Aj to je realita, ktorá sa deje, a to najmä tým žiakom, ktorí do škôl cestujú vlakmi či autobusmi zo vzdialenejších dedín či miest. Na príliš časté nulté hodiny sa sťažujú aj žiaci gymnázia na Bilíkovej ulici v bratislavskej Dúbravke,“ tvrdí spravodajský portál RTVS.

Nulté hodiny sú dnes už ojedinelé

Problém nadmerného počtu nultých hodín je dnes pravdepodobne len ojedinelým javom. „Takzvané nulté hodiny majú len študenti maturitného ročníka, pričom ide o 2 hodiny telesnej výchovy v priebehu jedného týždňa a dôvodom je časové obsadenie telocvične. Nižšie ročníky štandardne pred 8. ráno vzdelávací proces nezačínajú. V posledných rokoch došlo taktiež k úprave prestávok a obedných prestávok podľa aktuálnej vyhlášky,“ objasňuje zástupkyňa prešovského gymnázia. Podľa našich informácií už rovnakým alebo podobným procesom prešla väčšina stredných škôl a gymnázií.