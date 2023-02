FOTO Zásah horských záchranárov pri Téryho chate! Turistka zišla z chodníka a pri páde si poranila hlavu

Na pomoc jej odišli postupne dve skupiny záchranárov HZS a zároveň aj personál z Téryho chaty s transportnými nosidlami. "Tým sa vďaka svetelnej signalizácii podarilo zranenú ženu lokalizovať, na mieste ju ošetrili, zateplili, zafixovali a začali transport dolu dolinou, až kým sa nestretli so záchranármi HZS. Tí pokračovali v transporte turistky k snežným skútrom zaparkovaným pri Zamkovského chate," uviedla HZS. Ženu pomocou snežného skútra so saňami transportovali do Starého Smokovca a posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju následne odviezla do popradskej nemocnice.

