Sólymos si kopol do ministra Budaja: Zálohovaniu sa darilo napriek jeho výkonu, nie vďaka nemu!

„So Správcom zálohového systému sme prekonali stanovený cieľ návratnosti, už v prvom roku sme dosiahli viac ako 70%. Je to veľký úspech, ale je to zásluha najmä obyvateľov Slovenska, ktorí sa stotožnili so zálohovaním,“ pochválil sa minister Ján Budaj.

Spoločne sme vyzbierali už viac ako 800 miliónov obalov

Riaditeľ zálohového systému Marián Áč spresnil, že spoločnými silami sme už v prvom roku spoločného zálohovania vyzbierali viac ako 820 miliónov obalov. Dodáva, že približne 57% vyzbieraných obalov tvoria pastové fľaše a 43% zálohované plechovky.

Výborný štart podľa je podľa Budaja predzvesťou bezproblémového fungovania

Minister Budaj je presvedčený, že takto dobre zvládnutý prvý rok je predzvesťou úspešného pokračovania. „Verím, že dosiahnuť tohtoročný 80%-ný cieľ návratnosti je reálny. Slovensko navyše má všetky predpoklady na to, aby dosiahlo 90%-nú návratnosť plastových nápojových obalov skôr, ako to požaduje Európska únia, teda pred rokom 2029,“ zdôrazňuje šéf envirorezortu.

„O úspešnom zálohovom systéme svedčí aj fakt, že o skúsenosti slovenského Správcu zálohového systému prejavujú záujem aj okolité štáty, ktoré o zavedenie zálohového systému len uvažujú. Slovensko sa tak stáva krajinou, ktorá v tomto smere inšpiruje ďalšie krajiny,“ zvýrazňuje MŽP SR.

Zálohovanie nie je úspešné vďaka Budajovi, ale aj napriek nemu, hovorí predseda MOSTA- HÍD

Reakciu na správu MŽP SR zverejnil aj predseda mimoparlamentného MOSTA- HÍD László Sólymos. „Som rád, že sa zálohovanie rozbehlo. Len sa to nestalo vďaka Jánovi Budajovi, ale napriek Jánovi Budajovi. Poverený minister má len jednu jedinú zásluhu. Zálohovanie sa mu nepodarilo pochovať, tak ako riešenie skládky vo Vrakuni,“ píše na svojom facebookovom profile. V reakcii na správu envirorezortu k výročiu zálohovania sa však vyjadroval ďalej. „Čím bližšie je termín predčasných volieb, tým väčšie zásluhy si pán Budaj pripisuje,“ konštatuje.

Budaj tvrdí, že za Sólymosa bola recyklácia netransparentná

Budajov rezort Sólymosovi ešte v piatok odpovedal na výhrady. "Minister vníma a oceňuje úsilie analytikov a odborníkov, ktorí pripravili v minulosti štúdiu zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku. Systém zálohovania, ktorý do legislatívy presadil bývalý minister životného prostredia László Sólymos bol však netransparentný a bez kontroly hospodárenia s peniazmi z nevybratých záloh. Uspokojil sa s cieľom dosiahnuť 90 percentnú mieru vyzbieraných nápojových obalov, uvedených na trh až v roku 2029. MŽP SR pod vedením Jána Budaja presadilo transparentné výkazníctvo, vyššie pokuty za nesplnenie zberových cieľov a tiež vyššie a skôr dosiahnuteľné ciele návratnosti pri jednorazových nápojových obalov v systéme zálohovania. Tie sa pretavili do novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR v decembri 2021. Viac informácií nájdete v prílohe," argumentuje terajšie vedenie envirorezortu.