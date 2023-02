Tento náklad od Remišovej bude dlho rozdýchavať: Igor, odkiaľ chceš na to vziať? 500-eurové odmeny čelia kritike

archívne video

Igor zaplatí voličom dve miliardy za voľbu Mazureka a Fica

Remišová ako šéfka Za ľudí čelila otázke ohľadom 500-eurových odmien z dielne Matoviča priamo na stredajšom, tradičnom rokovaní vládneho kabinetu. Jej reakcia zrejme Matoviča nenechá chladným. "Pri dvoch miliardách (výdavky štátu za tento nápad Matoviča, ak by k voľbám prišli všetci potenciálni voliči, pozn. red.) zabudnite na obnovu nemocníc, na systémové zmeny, modernizáciu ozbrojených zložiek... Skrátka Igor bude platiť ľuďom za to, že pôjdu voliť napríklad Mazureka alebo Fica," povedala novinárom Remišová.

Líder OĽaNO totiž len včera nenápadne vyrukoval s návrhom, že by sa mali voličom vyplácať do 90 dní od odvolenia 500-eurové odmeny na hlavu. Jeho nápad sa nestretol s pochopením prakticky u nikoho z politických oponentov, a to ani v radoch koalície. Sme rodina sa napríklad pýta, odkiaľ chce na to Matovič vziať a Peter Pellegrini z Hlasu-SD zas povedal, že nič podobné nevidel ešte v žiadnej inej krajine. Matovič pritom na tlačovke argumentoval, že systém odmien funguje v niektorých zahraničných štátoch a má svoje výsledky.

Ďalšie statusové opojenie

Sám argumentuje tým, že jeho motiváciou je pritiahnuť k volebným urnám "čo najviac voličov a tým zamedziť návratu mafie". Matovič tejto myšlienke prepadol až tak, že za jediný večer téme venoval viac ako 4 statusy.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) bola ohľadom návrhu zdržanlivá v odpovedi. "Momentálne sa sústredím na politickú prácu," dodala.

Už ostrejšiu pozornosť si vyslúžil štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, ktorý teraz de facto namiesto Matoviča plní funkciu vo vedení rezortu. "Ministerstvo financií nekomentuje politické otázky. Pre ministerstvo financií sú dôležité dva body. Prvý je, že akonáhle nám bude doručený legislatívny návrh, vyhotovíme k nemu stanovisko. Dám bude všetko popísané. V prípade druhého, za správu veci verejných, zatiaľ sa dodržiava to, že ako členovia vlády, tak aj členovia koalície predkladajú tieto návrhy tak, že sú vždy doplnené dodatočným finančným krytím," povedal Klimek. Návrh Matoviča v závere skutočne obsahuje prvky, ktoré naznačujú dopad na štátny rozpočet po jeho návrhu.

Na vláde sa však vyjadrili aj predstavitelia ako vicepremiér Štefan Holý a minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Ten okrem iného povedal, že žiadne helikoptérové peniaze nie sú dobrým nápadom, lebo by išlo o prilievanie oleja do ohňa.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) nechcel ani komentovať otázku, či je tento Matovičov návrh dobrý nápad. "Dnes ľudia, ktorí neprídu k voľbám tiež vyjadrujú postoj. To by malo vážne dopady na pravdivý obraz o slovenskej politike. Nebolo by zdravé, keby ľudia chodili voliť kvôli peniazom," povedal Budaj novinárom.

Matovičove odmeny v prípade kritiky spojili celé politické spektrum, stojí si za nimi len OĽaNO

To, čo sa Matovičovi s návrhom podarilo docieliť, je pozornosť politickej konkurencie. Síce s návrhom razantne nesúhlasia, no dá sa povedať, že počas včerajška a dnešného doobedia sa v politickom priestore o ničom inom búrlivejšie nediskutovalo. Návrh kritizujú prakticky všetky parlamentné aj mimoparlamentné strany okrem hnutia OĽaNO, ktoré s návrhom prichádza.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba - predseda Život NS

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Michal Šimečka - Progresívne Slovensko

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Marian Viskupič

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Milan Majerský

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Ľubica Laššáková

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Richard Raši

Galéria fotiek (11) Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Dokonca aj predstavitelia štátnej správy sa už voči nápadu Matoviča ozývajú.