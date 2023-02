PPA obstála na výbornú, návrat zabudnutej kauzy im však na čele zanecháva vrásky: Podobné prípady už vyšetruje polícia!

BRATISLAVA - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dostala od medzinárodného audítora PwC hodnotenie bez výhrad. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) za účasti generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa. Napriek ozdraveniu PPA riziko pokuty (korekcie) za minulosť podľa agroministra pretrváva, a to na úrovni asi 100 miliónov eur.

"Transformačný proces v PPA bol definitívne a úspešne ukončený. Jasným dôkazom úspešnosti tohto procesu je certifikačná správa nadnárodnej audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), ktorá nám doručila výsledok jej kontrolnej činnosti. Dostali sme tzv. čistý audítorský výrok - bez výhrad. Dostali sme teda veľmi vysoké hodnotenie porovnateľné s inými finančnými, bankovými či poistnými domami," spresnil Vlčan.

Celý minulý rok podľa jeho slov fungovala PPA v súlade so všetkými pravidlami EÚ a slovenskej legislatívy. "Spomínaná audítorská spoločnosť v týchto dňoch nahráva svoj záver do systému Európskej komisie (EK)," priblížil.

Scenáru z kauzy Ľubice Roškovej sa snažia zabráni

Na otázku, či už niekedy došlo k podobnému konaniu, ako v prípade poberania zdrojov Ľubicou Roškovou reagoval generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss. „Jeden farmár z východu podal žiadosť o poskytnutie priamej platby na stavebný pozemok na chatovú oblasť a takisto aj na neobhospodárené pozemky a toto bol vyslovene pokus o subvenčný podvod, ktorý sa na strane PPA zastavil. Tento konkrétny prípad bol za posledné roky, ešte pred mojim nástupom, uprataný. Len veľmi ťažko sme sa k nemu vedeli dopátrať,“ odpovedá Kiss. Dodáva, že prípad bol nakoniec nájdený a dnes je už v rukách organov činných v trestnom konaní.

Našu pokutu si zaplatíme

"Žiaľ naše rokovania o pokute, ktorú si zaplatíme za problematickú minulosť agrorezortu, nemáme uzatvorené. Vyčíslenie tzv. finálnej korekcie nie je dokončené," upozornil agrominister. Korekcia je podľa jeho slov pokuta za nesprávne alebo nespravodlivo použité prostriedky, ktoré agrorezort pre poľnohospodárov, potravinárov a slovenský vidiek každoročne dostáva. "Korekcia je suma zdrojov, ktoré boli nesprávne alebo nespravodlivo vyplatené, ale Slovenskej republike sa zároveň nepodarilo prostriedky od neoprávnených subjektov vymôcť," poznamenal Vlčan.

"Šanca, že sa nám EK podarí presvedčiť, že zlepšíme a zefektívnime právny štát na Slovensku, sa znižuje. Preto aj hrozba udelenia vysokej korekcie za obdobie rokov 2016 až 2020 rastie. Žiaľ, tento rok môže vyhĺbiť do štátneho rozpočtu SR až 100-miliónovú dieru," dodal Vlčan.

"PPA sa podarilo dobehnúť zmeškanú výplatu priamych platieb za rok 2022. Z titulu rozpočtových pravidiel sme zastavili výplatu 9. decembra minulého roku. Minulý týždeň sme mali rozhodnutia vo výške 350 miliónov eur, čím sme dosiahli úroveň kampane, ktorá predchádzala tomuto obdobiu. Dobehli sme teda dlh, ktorý sme mali za mesiac december," doplnil Kiss. Výzvy 4.1 a 4.2 podľa Kissových slov dokáže PPA vyhodnotiť vo februári a v marci tohto roka. "Do marca budeme mať vydané rozhodnutia za obidve výzvy - za výzvu 4.2 do konca februára a za výzvu 4.1 do konca marca," uzavrel generálny riaditeľ PPA.