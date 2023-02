Známa slovenská spoločnosť mieri na multimiliardový trh: Nové horské stredisko aj lyžiarska reprezentácia!

Zástupcovia TMR sa v Rijáde stretli s princeznou Fahda al Saud, členkou kráľovskej rodiny, ktorá je zodpovedná za vybudovanie a rozvoj turizmu v horskej oblasti Sudah. Stalo sa tak na jej pozvanie s cieľom vypočuť si osobne predstavu a ponuku zástupcov spoločnosti. "Komunikujeme vzájomne asi polroka. Príležitosťou pre nás je vízia rozvoja turizmu hlavne v horských oblastiach do roku 2030, dokedy sa chce Saudská Arábia po vzore Dubaja a okolitých štátov stať rovnako atraktívnou destináciou. My ako TMR ašpirujeme na pozíciu poradcu a prevádzkovateľa pri budovaní horského strediska," uviedol predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj v tlačovej správe.

Spresnil, že v porovnaní s niektorými inými záujemcami má TMR výhodu reálnych skúseností so stavbou aj prevádzkou stredísk. V prípade, že ich koncept uspeje, sú pripravení aj na vstup saudského investora resp. vytvorenie spoločného podniku. "Rovnako im chceme pomôcť aj s vybudovaním a trénovaním lyžiarskej reprezentácie," doplnil Rattaj. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti nového veľvyslanca SR v Saudskoarabskom kráľovstve Rudolfa Michalku.

Saudi to vraj myslia s lyžovaním vážne

Aktuálne rokovania sú výsledkom snahy Saudskej Arábie ešte viac sa otvoriť svetu a v súvislosti s tým investovať do rozvoja cestovného ruchu v krajine až do výšky 30 miliárd dolárov (28 miliárd eur). "Kým na Slovensku sa rieši otázka, či prežijú lyžiarske strediská, v horúcej Saudskej Arábii majú odvahu budovať moderné nové strediská v horách s výškou takmer totožnou s tými slovenskými," upozornil Rattaj. Príkladom je podľa neho stredisko Trojena, ktoré by malo byť postavené do zimy 2027. Už v roku 2029 by sa v ňom mali konať Ázijské zimné hry. Trojena by mala byť súčasťou autonómneho mesta Neom postaveného na tých najmodernejších a udržateľných technológiách.

O kapitál v Saudskej Arábii nie je núdza. "TMR si nechce nechať ujsť príležitosť byť pri tom a do tohto miestami až futuristického rozvoja sa zapojiť. Chceli by sme zúročiť naše skúsenosti zo štyroch krajín a byť pri začiatku a budovaní tohto odvetvia v saudskoarabskom svete. Ak by to vyšlo, možno pribudne do Gopassu ďalšia atraktívna destinácia," uzavrel Rattaj.