Žiadna spoločná kandidátna listina: Aliancia a Maďarské fórum sa nedohodli

Aliancia pre uviedla, že jej ponuka pre Maďarské fórum platí do uzavretia kandidátok. Tvrdí, že predseda fóra Zsolt Simon ich ponuku odmietol ultimátom. "V posledných parlamentných voľbách voliči mohli rozhodnúť medzi dvomi kandidátnymi listinami. Výsledkom čoho bolo, že maďarská komunita od roku 2020 nemá skupinové parlamentné zastúpenie. Preto sme Maďarskému fóru ponúkli spoluprácu. Zsolt Simon túto ponuku odmietol ultimátom. Svoju účasť na kandidátnej listine Aliancie podmieňuje zmenou názvu strany," ozrejmila hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.

Strana naďalej apeluje na rozumné a triezve rozhodnutia

Strana naďalej apeluje na rozumné a triezve rozhodnutia. Posledné roky podľa nej ukázali, aké sú následky toho, keď sa o Maďaroch rozhoduje bez nich. "V záujme zabudnutých južných a východných regiónov a ľudí, ktorí tam žijú, musíme urobiť rozumné a triezve rozhodnutia. My v Aliancii si túto zodpovednosť uvedomujeme, uvedomili sme si ju už pri zakladaní Aliancie," uzavrela.

Simon po rokovaniach skonštatoval, že Aliancia odmietla návrh na spoločnú kandidátku dvoch strán a ďalších nezávislých osobností. "Záujmom Maďarského fóra bolo sa normálne, férovo dohodnúť," uviedol s tým, že chceli docieliť zastúpenie maďarskej komunity na Slovensku v parlamente. Simon podčiarkol, že jeho strana ponúka mladých ľudí a chce docieliť aj personálnu obmenu v politike. To musí byť podľa neho vidieť aj na kandidátke.

Rokovania ukončili, dvere však zostávajú otvorené

Tvrdí, že Aliancia si dohodu predstavovala tak, že sa Maďarské fórum vzdá svojej politickej identity a jeho osobnosti pôjdu na ich kandidátku. "Odmietame sa postaviť do role, keď nám niekto hodí almužnu," podotkol. Preferuje poctivú spoluprácu. Simon si ju predstavoval podobne, ako to urobilo OĽANO v posledných voľbách, teda že by sa pre účely volieb premenovali a do názvu dali aj Alianciu, aj Maďarské fórum. Keďže sa na tom nedohodli, rokovania podľa jeho slov ukončili. Dodal, že dvere ostávajú otvorené v prípade, ak sa Aliancia rozhodne inak. Zároveň potvrdil, že Maďarské fórum rokuje aj so slovenskými politickými stranami, nekonkretizoval s ktorými.