Papalášizmus na ulici? Zamestnanec prokuratúry chcel zaparkovať na chodníku, nechutné vyhrážky!

archívne video

Celá udalosť sa dostala do povedomia ľudí na sociálnej sieti cez stránku Naše Slovensko. "Ja vám ju skopnem dole a bude vybavené. Dobre?" povedal po vystúpení z auta zamestnanec prokuratúry.

A takto si tu žijeme: "Ja som generálna prokuratúra" "Ti ten bicykel skopnem a potom sa budeš čudovať" Posted by Naše Slovensko on Thursday, February 9, 2023

Tomu prekážalo, že mu pri parkovaní zavadzal odstavený bicykel, hoci na danom mieste nemal vyznačené miesto pre osobné parkovanie svojho služobného vozidla. To sa mu snažili vysvetliť aj protestujúci ľudia, no on za nimi rýchlo pribehol s preukazom, kde si dokazoval svoje právo. "Pozrite sa, čo je tam napísané! Zákaz vjazdu, zákaz státia, zákaz zastavenia!" menoval zamestnanec výnimky, ktoré mu vraj vyplývajú z výkonu tohto zamestnania. "To ale neznamená, že skopnete bicykel, keď je niekde zaparkovaný hádam!" oponovala mu jedna žena. Následne zazneli vety o "volaní policajtov", pričom práve spomínaná žena s tým súhlasila, keďže si chcela svoje argumenty prebrať očividne aj s orgánmi zákona.

Išlo o chvíľkový skrat, reaguje Generálna prokuratúra

Video má už tisíce pozretí. Oslovili sme dotknutú Generálnu prokuratúru SR, ktorá predmetného človeka zamestnáva. "S príslušným vodičom bol vykonaný pohovor, kde bol upozornený na nevhodnosť svojho správania ako zamestnanca prokuratúry. Za jeho nedôstojné správanie bude nadriadenými vyvodená zodpovednosť. K uvedenému uviedol, že išlo o chvíľkový skrat, ktorý ho veľmi mrzí," odkázal hovorca štátnej inštitúcie Dalibor Skladan.