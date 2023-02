POZOR Z trhu sťahujú štyri šarže lieku na prevenciu a liečbu krvných zrazenín: Skontrolujte, či ich nemáte doma!

Predmetnú šaržu možno skontrolovať na bočnej strane škatule, prípadne na každej jednej injekčnej striekačke, informovala špecialistka pre styk s verejnosťou Lucia Balážiková.. "Chýbajúci obsah striekačky je možné spozorovať voľným okom," podotkol ŠÚKL. Žiada pacientov, aby uvedené, aj otvorené, balenia vrátili najneskôr do 21. februára. "Preferenčne do lekárne, v ktorej bol liek vydaný. Pokiaľ to nie je možné, pacienti môžu liek vrátiť do hociktorej inej lekárne," priblížil ústav.

Na Slovensku je liek dlhodobo nedostupný

V súčasnosti je liek na slovenskom trhu dlhodobo nedostupný a z toho dôvodu nie je možná výmena lieku za inú šaržu. "Je potrebné, aby pacient kontaktoval svojho lekára a poradil sa o nasledujúcej liečbe," ozrejmil ŠÚKL.