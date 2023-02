Kiska oslavuje 60-tku: Ukázal rozkošný darček od najmladšieho syna! A toto si želal od známych

BRATISLAVA/POPRAD – Bývalý prezident Andrej Kiska má svoj veľký deň. Práve dnes, 2. februára, totiž oslavuje významné životné jubileum – okrúhlu šesťdesiatku. K udalostiam ako je táto patria aj oslavy a darčeky. Bývalá hlava štátu však známym odkázala, že namiesto darov by privítal radšej niečo iné. S tým od najmladšieho syna sa však aj tak pochválil.

Archívne video: Kiska v politike definitívne skončil, potvrdil to po sneme strany Za ľudí

Kiska na sociálnej sieti zverejnil jednoduchý obrázok. Išlo o darček od jeho najmladšieho potomka, iba 5-ročného syna Martina. Ten k jubileu svojmu otcovi podaroval vlastnoručne nakreslený obrázok. „Darček od Martinka (5 r.) k dnešnému jubileu mi vytlačil slzičku,“ prezradil exprezident.

DARČEK OD MARTINKA (5r) K DNEŠNÉMU JUBILEU MI VYTLAČIL SLZIČKU 🥰 Posted by Andrej Kiska on Thursday, February 2, 2023

Čo sa však týka ďalších darčekov, jeho predstava je jasná a prezradil ju ešte deň pred narodeninami. „Priatelia. Zajtra mám 60 rokov! A keďže je 60 krásne číslo - síce už dosť vysoké :), rád som urobil trochu krajším aj život niekoho, kto nemal toľko šťastia na pevné zdravie a toľko skvelých ľudí okolo seba. Poprosil som známych, aby si nelámali hlavu s tým, čo doniesť alebo kúpiť na oslavu. Vyzval som ich radšej podporiť rodiny z Dobrého Anjela,“ odkázal Kiska. Ten sa do neziskovej organizácie vrátil ešte v novembri 2020. Urobil tak krátko potom, ako oznámil svoj odchod z politiky.

Darčeky má totiž síce podľa vlastných slov rád, no peniaze pre rodiny s chorými deťmi ho potešili viac. „Ak by ste ma náhodou chceli potešiť pri mojom jubileu, prosím, keď budete mať narodeniny, spravte to isté,“ odkázal.