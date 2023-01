DOBYTKÁR Prokurátor spresnil obžalobu, Kaliňák žiada koniec súdu! Pokračovanie procesu s Bödörom je otázne

Pred senát sa postavil bývalý šéf PPA Juraj Kožuch, ktorý je spolu s ďalšími siedmimi osobami obžalovaný z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Exšéf PPA vo výpovedi spochybňoval tvrdenia kľúčového svedka v procese Mareka Kodadu, ktorý na ostatnom pojednávaní vlani v októbri vypovedal, ako jemu a spoluobžalovanému finančníkovi Martinovi Kvietikovi zabezpečoval "provízie" zo schválených agrodotácií.

"Trestnú činnosť, z ktorej som obvinený, som nespáchal a ani spáchať nemohol. Som nevinný. To, čo vypovedal kajúcnik Marek Kodada, sú absolútne nezmysly a klamstvá, chráni seba. Nikdy som žiadne dohody s Martinom Kvietikom nemal," vyhlásil obžalovaný. Senátu podrobne popisoval celý proces schvaľovania agrodotácií a pomáhal si aj vlastným nákresom na tabuli. Obvinenie z korupcie mu vraj zničilo povesť.

archívne video

Prokurátor spresnil obžalobu

Ešte v úvode pojednávania obhajcovia žiadali, aby mohli reagovať na spresnenie obžaloby, s ktorou prišiel prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa Dušana Ivana, obhajcu Martina Kvietika, prokurátor vnáša chaos do trestného procesu, má ísť o neodborný a neúčinný pokus napraviť vážne chyby obžaloby. Niektorí advokáti hovoria o "novej" obžalobe.

Galéria fotiek (2) Obvinený Norbert Bödör na policajnom prezídiu pred výsluchom Roberta Fica

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prokurátor tvrdí, že totožnosť skutku zostala zachovaná. "Prokurátor ÚŠP prekvapivo po skončení hlavného pojednávania 25. októbra 2022 odovzdal senátu ŠTS a procesným stranám 'spresnenie' obžaloby. Ide o bezprecedentný postup prokurátora, ktorým priznáva zjavnú skutkovú a právnu neudržateľnosť narýchlo spísanej, nezrozumiteľne a nelogicky formulovanej obžaloby spred viac ako roka. Aj vo vzťahu k môjmu klientovi upravuje a mení obžalobu, keďže objektívne dôkazy už ani z prípravného konania pôvodnú obžalobu nepotvrdzovali," konštatoval v stanovisku Ivan s tým, že takýto procesný inštitút trestnoprávne predpisy nepoznajú.

archívne video

"Prokurátor opäť nevysvetlil rozpor medzi jeho spresňujúcim stanoviskom a pôvodnou obžalobou, takže nepresnosti pretrvávajú. Zmenený postoj prokurátora je v mnohých veciach taký závažný, že obžalovaní majú právo sa znova vyjadriť. Je na ňom, aby vysvetlil zmeny a nejasnosti. Prokuratúra je v absolútnej dôkaznej núdzi," zdôraznil Marek Para, obhajca Norberta Bödöra. V skupine obžalovaných je okrem Juraja Kožucha, finančníka Martina Kvietika a nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra aj Ľubomír K., Peter K., Ľubomír P., Milan K. a Viktor M., ktorý na rozdiel od ostatných vinu priznal. Súd požiadal, aby sa ďalšie pojednávania vykonali v jeho neprítomnosti.

Trestný zákon to nepozná

To, že spresnenie obžaloby nepozná ani trestný zákon, pripustil aj člen senátu Ján Hrubala. Zároveň však pripomenul, že prokurátor týmto reagoval na pripomienky a požiadavky obhajcov obžalovaných. "Vyžaduje si to vysvetlenia, ktoré budú zrejmé všetkým a budú spôsobilé vyhodnotiť túto zmenu.“ povedal Hrubala s tým, že úlohou prokurátora uniesť dôkazné bremeno. "Spresnenie musí byť vysvetľované spôsobom, ktoré bude jasné nielen obhajobe, ale aj senátu," dodal Hrubala.

Na prokurátora sa obrátil Robert Kaliňák, ktorý zastupuje nitrianskeho podnikateľa. Žiadal, aby prokurátor obžalobu rovno stiahol. "Možno ani vy sám neviete opraviť to, čo sa pokazilo v rámci prípravného konania. Nie je hanba zísť z krátkej cesty,“ povedal prokurátorovi Kaliňák. Prokurátor zdôraznil, že to boli práve požiadavky Kaliňáka a Paru, ktoré do obžaloby zapracoval. Proces je aktuálne prerušený do februára.