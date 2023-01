Experti varujú pred plynovými sporákmi: Skryté zdravotné následky varenia na plyne, mnohí o nich netušia

BRATISLAVA - Príprava jedla na plynovom sporáku bez mechanického vetrania miestnosti môže vážne ohroziť zdravie detí, ktoré v danej domácnosti žijú. Vyplýva to z novej štúdie organizácie CLASP, Európskej aliancie verejného zdravia a Organizácie pre aplikovaný vedecký výskum. Varenie na plyne podľa odborníkov uvoľňuje zvýšené množstvá oxidu dusičitého, ktoré prekračujú odporúčané zdravotné usmernenia a normy niekoľkokrát za týždeň počas celého roka.

Laboratórne testy Organizácie pre aplikovaný vedecký výskum (TNO) odhalili, že plynové varné dosky produkujú okrem iného aj oxid uhoľnatý, ultrajemné častice a iné znečisťujúce látky, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy najmä u detí. Počet detí v EÚ s príznakmi astmy, ktoré nadobudli za posledný rok v dôsledku varenia na plyne, sa podľa správy odhaduje na viac ako 700 000. To predstavuje 12 percent súčasných prípadov detskej astmy v Európskej únii.

Málokto vie, aké riziká predstavujú plynové spotrebiče

"Ľudia trávia väčšinu času vo vnútri. Kvalita vzduchu v interiéri môže mať veľký vplyv na naše zdravie a pohodu. Málokto si uvedomuje, aké riziká môžu predstavovať plynové spotrebiče a to, že varenie večere vás môže vystaviť toľkým znečisťujúcim látkam ako pasívne fajčenie. Plynové varné spotrebiče by mali mať rovnaké varovné štítky, aké sú na balíčkoch cigariet. Je povinnosťou predstaviteľov EÚ, aby sa týmito zdravotnými rizikami zaoberali," uviedla riaditeľka organizácie CLASP Christine Eganová.

V EÚ používa plyn na varenie viac ako sto miliónov občanov, vrátane viac ako polovice všetkých domácností v Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Rumunsku a na Slovensku. Na Slovensku až 68,5 percenta domácností varí na plyne, čo predstavuje druhý najvyšší podiel v EÚ, hneď za Talianskom s 68,7 percentami. "Ďalší z dôvodov, prečo skoncovať s fosílnym plynom. Okrem toho, že zhoršuje klimatickú krízu a stojí za súčasnou energetickou krízou, nám ešte aj preukázateľne ničí zdravie. Nemali by sme vystavovať ľudí znečistenému ovzdušiu z plynu, a to priamo u nich doma. Vláda musí zaviesť kroky, ktoré znížia našuj závislosť od plynu a odstránia negatívne zdravotné dôsledky pre tých najmenších a najzraniteľnejších z nás," myslí si koordinátorka energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Barbara Bagiová.

Najviac ohrozené sú deti a chorí dospelí

Generálna riaditeľka Európskej aliancie verejného zdravia Milka Sokolovićová sa obáva, že by sa kvalita vzduchu v domácnostiach s plynovými sporákmi mohla počas zimy výrazne zhoršiť. Ľudia totiž počas energetickej krízy obmedzujú vetranie, aby ušetrili za teplo. "Najviac ohrozené sú deti a dospelí, ktorí trpia respiračnými ochoreniami. Vlády by mali vytvoriť také legislatívne podmienky, aby ľuďom umožnili prechod od plynu k čistému elektrickému vareniu. A to najmä vzhľadom na všetky zdravotné a environmentálne dôsledky využívania fosílnych palív v našich domácnostiach. Súčasnou revíziou smernice o ekodizajne môže EÚ dokázať, že napĺňa svoju víziu a ambície nulového znečistenia," uviedla Sokolovičová.

Americká lekárska asociácia nedávno, že plynové sporáky zvyšujú znečistenie vzduchu v domácnosti a ovplyvňujú vznik astmy u detí a závažnosť jej priebehu. Výskum tiež poukázal na prepojenie využívania plynu v domácnosti a poruchy pozornosti u detí. Nedávna štúdia zase naznačila, že varenie na plyne počas tehotenstva môže viesť k hyperaktivite u batoliat. Tiež sa ukázalo, že takéto varenie má negatívny vplyv na dýchací a nervový systém dospelých. Európsky súdny dvor nedávno potvrdil, že predstavitelia EÚ majú povinnosť pri regulácii zohľadniť zdravie. Podľa organizácie CLASP a EPHA však súčasné domáce štandardy varenia v tomto zlyhávajú. Nové štandardy sa očakávajú v nasledujúcom roku.