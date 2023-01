Zima ukazuje svoju silu: Poľadovica, záveje, vietor a zľadovatený sneh na cestách, miestami hrozia zase povodne

archívne video

Aktualizované 9:10

Na cestách nižších kategórií v okresoch Žarnovica a Myjava sa nachádza zľadovatený sneh. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Cestári tiež upozorňujú na viaceré uzávery na cestách.

Cesta II/533 Gemerská Poloma - Súľová, horský priechod (HP) Súľová až po Hnilec sú uzavreté pre všetky motorové vozidlá v oboch smeroch, z dôvodu padajúcich stromov. Cesta III/2504 medzi Skalkou a Krahuľami je neprejazdná z dôvodu vypiľovania drevín elektrikármi. "Odhadovaný čas uzavretia do 13.00 h," spresnila SSC.

Horské priechody Čertovica a Donovaly sú uzavreté pre dopravu nad desať metrov celkovej dĺžky. HP Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. "Úsek cesty II/531 Muráň - Červená Skala je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky z dôvodu veľkej vrstvy snehu (nad 15 centimetrov)," varujú cestári. Pre vozidlá nad 3,5 tony sú neprejazdné aj HP Dobšiná a úsek cesty I/67 odb. Dedinky - Ostrá Skala.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na rýchlostnej ceste R3 v úsekoch Trstená - Tvrdošín a Sedliacka Dubová - Široká je kašovitý sneh hrúbky dvoch centimetrov.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach, hlavne na strednom a východnom Slovensku, je na povrchu vozovky prevažne čerstvý, kašovitý alebo utlačený až zľadovatený sneh.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom. Na HP Vrchslatina, Podspády a Klenov je sneh do výšky štyroch až piatich centimetrov. Na HP Veľké Pole a Cukmantel je zľadovatený sneh do jedného centimetra. "HP Šturec, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Herlianske Sedlo, Vyšehrad, Homôlka, Šútovce, Pusté Pole, Havran, Dargov, Soroška a Biela Hora majú povrch vozovky mokrý," dodali cestári.

Aktualizované 9.00

Cesta na Jahodnej neďaleko Košíc bude v piatok dočasne úplne uzavretá. Dôvodom je havarijný stav a s tým súvisiaca realizácia orezu popadaných a prevísajúcich stromov nad komunikáciou. V čase od 9.00 do 13.00 nie je možný prejazd po štátnej ceste II/547 v úseku od križovatky smerom na lyžiarske stredisko Jahodná (rázcestie) po obec Košická Belá. O obmedzeniach informovalo aj mesto Košice. Jeho hovorca Dušan Tokarčík spresnil, že situáciu spôsobil ťažký sneh. Zdôraznil, že práce a uzávera počas nich sú z bezpečnostného hľadiska nevyhnutné.

Ráno poľadovica, počas dňa snehové jazyky

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí vo väčšine krajov do 10.00 h, v Bratislavskom a Trnavskom kraji do 9.00 h. S tvorbou snehových jazykov a závejov treba počítať od obeda počas celého dňa. Rovnako od obeda platí výstraha pred snežením v Košiciach. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) môže od 12.00 h silnejšie zafúkať v celom Košickom kraji, tiež vo väčšine Prešovského. Výstraha prvého stupňa platí až do večera.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SHMÚ

Najvyšší, tretí stupeň výstrahy pred povodňou meteorológovia vydali pre okresy Trebišov-Roňava a Sobrance. Druhý stupeň výstrahy platí v okresoch Košice-okolie (Bodva), Košice-okolie (Hornád), Michalovce a Trebišov bez Roňavy. Riziko povodne je aj v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Košice a Humenné, kde momentálne platí prvý stupeň výstrahy.