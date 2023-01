Štvornohí maznáčikovia v politike: Pomôžu s kampaňou či s imidžom, poslanci majú doma týchto krásavcov

BRATISLAVA - Hrávame sa s nimi, prichádzame vďaka nim na iné myšlienky, niektorí sa im aj po veľmi náročnom dni zdôverujeme a považujeme ich za neoddeliteľných členov rodiny. Áno, reč je o psoch. Tých majú radi aj politici. Občas im pomôžu v politickej kampani a sú rôznych druhov. My sme sa pozreli na viacerých súčasných či bývalých politikov, ktorí majú podobných spoločníkov a spríjemňujú im dni.

Začneme tou najsledovanejšou osobou slovenskej politiky - Zuzanou Čaputovou. Prezidentka má podľa fotografii čierneho labradora menom Leon. "'Vitaj a prezuj sa.'" Toto je každodenný uvítací rituál nášho Leona. Prinesie papuču, potom druhú. A áno, niekedy pokračuje aj s lodičkami, ktoré som si práve vyzula. Ešte to nemá dotiahnuté do dokonalosti. V každom prípade ho to nikto neučil, ale vie, ako veci fungujú," píše nadšená prezidentka.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova

Nasleduje kríženec yorkshíra exministra a lídra OĽaNO Igora Matoviča. Ten si nažíva po boku dvoch mačacích spoločníkov, pričom jeden z nich je dnes už legendárny Mačiak.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

"Dunčíka" už Matovič predstavil fotografiou aj pred dvoma rokmi, keď bol ešte premiér. Evidentne nemal tie najlepšie návyky.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Veľký švajčiarsky salašnícky pes menom Gery je už niekoľkomesačným spoločníkom lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho. Dá sa povedať, že neprejde týždeň, čo by sa neobjavil na príbehoch sociálnych sietí expremiéra.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Prejdeme ku koaličnej Sme rodine, kde poslankyňa Petra Krištúfková rozhodne neskrýva svoju nespútanú lásku ku psíkom. Z fotografií možno usúdiť, že má rovno dvoch a netají to, že ju skutočne priťahuje láska ku psom. Jej "svorka", ako ju Krištúfková nazvala, sa skladá z čivavy a chrta. "Ruku na srdce, pes je člen rodiny, veľakrát je to práve pes, ktorý vyplní prázdne miesto v rodine, zapláta absenciu jedného rodiča, alebo urobí skvelého spoločníka starým rodičom. Psy sú nenahraditeľnou pomocou pre nevidiacich, pri lavínových neštastiach, vo všetkých bezpečnostných zložkách, v kanisterapii napríklad pre autistické deti. Pes je spoločenské zviera, tak je definovaný v zákone. A v rodine, je to silne cítiaci a laskyplný tvor," priznala poslankyňa.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Petra Krištúfková

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Petra Krištúfková

Nemecký trpasličí špic robí spoločnosť v domácnosti Richarda Sulíka už od minulých Vianoc, kedy ho predseda liberálov dostal ako darček. Exotické meno "Barón von Bahnhof" zrejme dostal ako dedičstvo po kariére Sulíka, ktorý pred politikou študoval v Nemecku.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Ovčiarsky pes robí spoločnosť aj exministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Jeho meno je jednoduché a prosté - Dunča. "Chráni ma, ľúbi ma a pomáha mi ako sprievodca na prechádzkach proti hlúpostiam na internete," pochválila sa trefne Kolíková.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Instagram.com/kolikova.maria

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Mária Kolíková

Bývalá predsedníčka zdravotníckeho výboru z SaS Jana Bittó Cigániková sa zas môže pochváliť veľkou nemeckou dogou, ktorá je v sede už pomaly vyššia, ako samotná poslankyňa. Nesie meno Blue Ivy.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Instagram.com/jankabittociganikova

Zamerali sme sa aj na ľudí, ktorí sú už mimo politiky a z tejto kategórie pochádza aj exprezident a niekdajší líder Za ľudí Andrej Kiska. Ten si ešte pred voľbami v roku 2020 zaobstaral bišóna menom Molly, ktorý je zrejme tiež krížený. Nie je však jediným, keďže pribudol ako spoločník k už ďalšiemu členovi rodiny - labradorovi Dunčovi.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Facebook/Andrej Kiska

Na záver sme nemohli obísť ani známeho politika, exministra a niekdajšieho lídra Dobrej Voľby a Umiernených Tomáša Druckera, ktorý už roky vychováva dlhosrstého jazvečíka. Niektorí ho možno spoznávajú aj z kampaní či z toho, že Drucker si so sebevlastným humorom robil žarty na vlastný účet ohľadom toho, že sa na Vera aj podobá.