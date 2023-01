Najmladší člen predsedníctva KDH má toho dosť: Buchol s dverami, celý rozbroj spôsobila dúhová vlajka

BRATISLAVA - Mal toho už dosť. Najmladší člen predsedníctva mimoparlamentného KDH sa rozhodol, že už viac nemôže stráviť názorové nezhody na konkrétnej téme a rozhodol sa odísť z radov Kresťanských demokratov. O čo konkrétne ide a ako celý incident súvisí s tragickým incidentom pred podnikom Tepláreň z októbra? To popísal sám spomínaný odchádzajúci podpredseda Milan Kabina, ktorý sa rozhodol ukončiť spoluprácu so stranou Milana Majerského.

archívne video

Nemám krvavé oči, sľubuje

Kabina odchádza z KDH po dlhých 17 rokoch. "Nikdy som nevyťahoval interné záležitosti na verejnosť, nech som s nimi akokoľvek nesúhlasil, a neurobím tak ani teraz. Nemám červené oči. Ako najmladší člen Predsedníctva KDH odchádzam s pokojom i keď veľkou dávkou smútku, nostalgie a myšlienok, čo mohlo byť inak, ale nebolo," píše na úvod v statuse Kabina.

PO 17. ROKOCH ODCHÁDZAM Z KDH 🇸🇰 Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, KDH som venoval 17 rokov môjho života.... Posted by Milan Kabina on Monday, January 9, 2023

Všetko sa zmenilo po vražde na Zámockej, dúhová vlajka narazila na názorový odpor

Podľa Kabinu sa všetko zmenilo po vražde na Zámockej ulici pred podnikom Tepláreň. "Po vražde dvoch nevinných chalanov na Zámockej ulici som si dal do profilovej fotky zo súcitu so zavraždenými dúhovú vlajku a napísal som okrem iného: ,,Zbúrajme ten veľký múr, kt. je medzi nami. Nič totiž nie je dôležitejšie ako ľudský život. Slobodný, krásny a naplnený láskou...” Urobil som tak, pretože som chcel osobne zaujať jasný postoj, spraviť správnu vec. Neustále vyčkávanie, formulovanie, dohady a nakoniec vydanie nič nevraviaceho stanoviska, rozhodne nepovažujem za správne a reprezentujúce politickú stranu," popisuje svoje konanie Kabina.

Z reakcií niektorých je sklamaný

Po tomto kroku sa však podľa jeho slov spustila doslova plejáda reakcií a okolností, ktoré považuje za neprípustné. "Môj postoj nezmením a ani sa nenechám umlčiavať. Bolo by jednoduché uviesť niektoré parafrázy či citácie z interných rozhovorov a hádok. Titulky novín by sa však zaplnili niečím, čo nechcem. Iste viete o čom hovorím. Pri týchto udalostiach som takpovediac precitol. Hlavou mi išli myšlienky: "Títo ľudia sú schopní ma utopiť, len aby si zachránili vlastnú kožu?!“. Sklamali ma ľudia, ktorých som mal naozaj úprimne rád, ktorých som považoval za priateľov a vážil som si ich po profesionálnej i ľudskej stránke," popisuje svoje pocity Kabina.

"Vďaka týmto udalostiam som dospel do momentu, kedy mám vážny problém ísť na sv. omšu. Pretože v prvých radoch vidím stáť pravoverných, ktorí sa v bežnom živote správajú voči mne i ľudom navôkol tak veľmi hanebne, že ma to neskutočne zarmucuje. Pritom ich považujete za tých najstatočnejších z vás. Prečo? KDH, ako značku, si vážim a budem si ju vážiť aj naďalej, no nemôžem súhlasiť s jej súčasným smerovaním a uzatváraním sa pred reálnym svetom okolo nás. Zakopanie sa do vlastných zákopov a boj s extrémom o militantné ultrakonzervatívne hlasy vôbec nekorešponduje s mojím videním sveta," popisuje Kabina.

Prekvapilo ich to, no rešpektujú to

Kresťanskí demokrati zrejme nepredpokladali Kabinov odchod, no podľa stanoviska sa nerozchádzajú v zlom. "KDH je demokratické hnutie a hoci sme na politickej scéne už dlhé roky, tak len za minulý rok sme sa rozrástli o ďalších viac ako 100 členov. Sme hnutie, ktoré dáva priestor na diskusiu i aktivitu a je už na členoch, ako tieto možnosti využijú. Rozhodnutie člena predsedníctva Milana Kabinu odísť z KDH nás prekvapilo, no rešpektujeme ho. Chceli by sme sa mu poďakovať za jeho prínos a v ďalšom pôsobení mu prajeme veľa pracovných a osobných úspechov," odkázalo vedenie cez hovorkyňu KDH Lenku Halamovú Kabinovi.