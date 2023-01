Mikulec sa pochválil novou ženou! SEXI blondínka s mega výstrihom mu robila garde na galavečere

Galéria fotiek (6) Mikulec má novú partnerku, ktorú ukázal aj na galavečeri.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, YouTube/Tatranec Tatranský

BRATISLAVA - Možno by ste to doňho nepovedali, ale minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) je poriadny Cassanova, čo sa týka partneriek. Jeden sexi kus strieda druhý a ani v tomto prípade to nie je inak. Mikulec dokonca svoju najnovšiu polovičku priviedol aj na nedávny slávnostný galavečer k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky.