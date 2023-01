Aktívne zálohy by sa mohli otvoriť aj občanom bez vojenských skúseností

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA - Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Ministerstvo obrany (MO) SR to navrhuje v novele zákona o brannej povinnosti, ktorú v stredu schválila vláda.