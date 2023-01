Bibiána chcela zavraždiť svoju sokyňu v láske: Objednala sa k nej do salónu krásy, keď sa zatvorili dvere, prišlo peklo!

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde sa konalo pojednávanie v prípade pokusu o vraždu kozmetičky Dominiky. Tú sa nožom pokúsila zabiť Bibiána, ktorá sa k nej do salónu krásy objednala pod falošným menom. Potom sa ju pokúsila zabiť nožom.

Mladá Dominika mala obrovské šťastie v nešťastí. Jedného dňa v lete sa k nej do salónu krásy, ktorý vlastní vo Vinosadoch, objednala Bibiána. Išlo o bývalú priateľku Dominikinho súčasného partnera. Bibiána sa však k nej do salónu objednala pod iným menom. Informuje o tom portál noviny.sk. Teraz sa obe ženy stretli v zoči-voči v Pezinku pred súdom.

"Obžalovaná bola mimoriadne emočne závislá na osobe bývalého priateľa. Aj po ich rozchode mala veľmi intenzívny záujem o to, aby sa k nej vrátil, aj ho prejavovala," informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Keď Bibiána prišla k Dominike na procedúru, nastalo peklo. "Bodla ma nožom do chrbta a hlavy. Trvalo to naozaj krátko," povedala na súde poškodená Dominika. Jej sokyňa na ňu zaútočila loveckou dýkou, ktorú si kúpila len dva dni pred útokom.

"Poškodená sa veľmi intenzívne bránila a mala aj obranné zranenia na rukách. Vďaka tomu, že sa intenzívne bránila, neprišlo k dokonaniu samotného trestného činu," dodal Lipšic. Dominika sa na celú udalosť snaží zabudnúť, no také jednoduché to nie je. Kauza sa totiž dostala na súd po polroku. Pondelkové pojednávanie však skončilo takmer hneď na začiatku. Obžalovaná a ani jej obhajca nesúhlasili so skrátenou zákonnou lehotou na prípravu hlavného pojednávania. Bibiáne hrozí 20 až 25 rokov väzenia alebo doživotie.