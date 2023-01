VIDEO Husté sneženie komplikuje dopravu na severe, inde hrozia povodne: Toto náš čaká v najbližších hodinách!

BRATISLAVA - Začiatok mesiaca január patril k najteplejším mesiacom za uplynulé roky a na horách bolo najmenej snehu za 30 rokov. Dnes sa však mnohí obyvatelia zobudili do zasneženej krajiny a miestami napadlo 20 až 30 cm čerstvého snehu. Situácia aktuálne komplikuje aj dopravu a v teréne sú policajti, ktorí situáciu monitorujú a regulujú. K večeru sa situácia upokojí, nie však nadlho. SHMÚ vydal však v niektorých oblastiach aj výstrahy pred povodňami.

Takmer jarné počasie, ktoré pretrvávalo na začiatku mesiaca, prerušila tlaková níž a mnohí obyvatelia Slovenska sa v utorok ráno prebudili do zasneženej krajiny, informovalo imeteo.sk. Výdatné snehové zrážky zažilo najmä stredné a severné Slovensko. Chladný vzduch znížil hranicu sneženia a tak sa sneh objavil aj v oblastiach do 800 metrov nad morom. Na väčšine územia však teploty cez deň vystúpia nad bod mrazu a tak snehové zrážky môže vystriedať dážď.

Z novej nádielky snehu sa mohla tešiť Orava, Kysuce, Liptov, Turiec ale aj Horehronie, pričom na niektorých miestach spadlo aj 20 cm čerstvého snehu. Výdatnejšie zrážky majú pretrvávať aj v strede týždňa a tak by sa snehu mohli dočkať aj miesta s nadmorskou výškou okolo 700 metrov nad morom.

Tlaková níž prináša so sebou okrem snehových zrážok aj silný vietor. V Nemecku dokonca očakávajú hroziaci orkán s rýchlosťou približne 120 km/h. Podobné počasie očakávajú aj v Českej republike, kde sa v Krušných Horách pripravujú na rýchlosť vetra až 140 km/h.

Aktualizované o 14.30

Zrážky, na juhu a juhozápade dažďové, vo vyšších plohách snehové, by mali začať ustávať od juhozápadu až juhu v podvečerných hodinách. Situácia by sa mala upokojiť aj na severe, no na nadlho.

V noci zo stredy na štvrtok by mal cez naše územie postupovať front, ktorý by mal priniesť nový sneh do západných a severozápadných častí územia a sneženie sa môže objaviť aj v tých najnižších polohách.

Kým niekde sneží, inde hrozia povodne

Pre oblasť Levice-východ zvýšili meteorológovia hydrologickú výstrahu na tretí stupeň. Pre Levice-západ platí naďalej druhostupňová výstraha pred povodňami. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha prvého stupňa pred povodňou platí v oblastiach Zvolen, Krupina, Michalovce, Zlaté Moravce, Prievidza, Turčianske Teplice a Žilina-Rajčanka.

SHMÚ vydal aj výstrahy pred vetrom, platia najmä na východnom Slovensku a v okresoch Komárno a Dunajská Streda. V noci sa môže na strednom Slovensku vyskytnúť poľadovica a snehové záveje.