Heger pri príležitosti sviatku: Nech sú Traja králi pre nás príkladom vychádzať na nové cesty

BRATISAVA - Nech sú Traja králi pre nás príkladom a povzbudením vychádzať na nové cesty a nachádzať pravdu o našom živote. Na sociálnej sieti to príležitosti piatkového sviatku Zjavenia Pána, ľudovo nazývanom aj Traja králi, povedal dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Premiér poznamenal, že traja králi, známi ako Gašpar, Melichar a Baltazár, sa prišli pokloniť Ježišovi do Betlehema. "Králi, ktorí prešli ďalekú cestu, len aby videli malé dieťa. Múdri, pokorní a úctiví, takto vidím týchto mužov," povedal predseda vlády. "Múdrosť nás posúva dopredu. Vďaka pokore dokážeme vidieť ponad naše ego. Úcta nás vedie uznať aj druhých," povedal.

DNES SLÁVIME SVIATOK ZJAVENIA PÁNA ALEBO TROCH KRÁĽOV Známi ako Gašpar, Melichar a Baltazár - mudrci, ktorí sa prišli... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Friday, January 6, 2023

Všetkým praje vlastnosť odhodlania

Múdrosť, pokora a úcta, to je to, čo podľa Hegera naša súčasná politická kultúra a národ potrebujú najviac. Vďaka nim môže Slovensko rásť, tvrdí. "Prajem sebe, ale aj každému človeku na Slovensku, aby sme mali odhodlanie kráčať tam, kde je to správne, a prinášať dary, ktoré prinesú radosť ľuďom okolo nás," uzavrel.